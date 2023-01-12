乌克兰：索莱达的战斗还在继续

乌克兰战争/俄罗斯

尽管乌克兰东部小城 "形势严峻"，"战斗激烈"，但乌克兰军队周四（1月12号）仍在坚守索莱达，俄罗斯军队一直在孜孜不倦地试图征服这个小城，以扭转战争的局势。

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法新社报道，乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔在新闻发布会上说："今天在索莱达地区继续发生最激烈的战斗，"。她说，"尽管处境艰难，但乌克兰士兵正在进行不懈的战斗"，以防止俄罗斯军队--特别是来自准军事组织瓦格纳的雇佣兵--能够从北部攻击邻近的大城镇巴赫穆特。

俄罗斯总统泽连斯基说：“恐怖主义国家及其宣传人员试图让人们相信，他们对索莱达镇发动攻击，几乎被占领者完全摧毁，是俄罗斯的军事某种成功。但这是他们给民众的说法，目的是维持动员，给支持这场战争的人以希望。但战斗仍在继续。”

索莱达以前以盐矿闻名，位于巴赫穆特（Bakhmut）东北15公里处，俄罗斯军队自夏天以来一直试图占领该地，但在现阶段没有成功。

军事分析家阿纳托利-赫拉姆奇金来认为，攻占这个战前约有1万名居民、现在完全被摧毁的小城，将使莫斯科在经历了几次屈辱的挫折之后，最终宣称取得了军事胜利。

他说："任何胜利都是重要的，特别是因为已经有一段时间没有胜利了。”

周三，俄罗斯雇佣军瓦格纳领导人叶夫根尼-普里戈任(Yevgeny Prigozhin)匆忙声称他的人已经控制了索莱达，但很快就被俄罗斯国防部和基辅反驳，他们说战斗仍在继续。

然而，星期四，克里姆林宫赞扬了瓦格纳的手下在前线的 "巨大工作 "和 "英雄行动"。俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫告诉记者 ： "仍然有很多工作要做。”

在乌克兰的几次失败后，俄罗斯总统普京被迫宣布部分动员数十万预备役军人，并对乌克兰的能源基础设施发起了打击行动。

01:12 2023年1月10日发布的这张图片中，身着军装的人，据称是俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳士兵及其负责人叶夫根尼-普里戈津，可能在乌克兰顿涅茨克地区索莱达的一个盐矿中合影。 © Service de presse de «Concord», via Reuters

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