侵乌战争动摇联合国“法制” 安理会召集开会批俄罗斯

联合国/乌克兰/俄罗斯

联合国安理会12日就因俄罗斯侵略乌克兰而动摇法治问题举行公开辩论会，主题是加强基于法治的国际秩序。辩论会由今年起成为非常任理事国并担任1月轮值主席国的日本主持召开，有77个国家参加。日美和乌克兰批评侵略进攻行为，俄罗斯提出反驳。

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据共同社今天报道称，联合国安理会举行加强法治公开辩论会，联合国成员国应邀参加，会上日美乌严厉批评俄罗斯。日本外相林芳正出席辩论会。林芳正提到国际法院（ICJ）要求俄罗斯停止进攻行为的裁决，并主张“必须立即执行”。他还强调：“不允许以武力和威胁改变国境。”

林芳正就联合国的作用称，“作为多边主义、法治的防波堤有必要强化功能”。他要求加紧实施扩大安理会常任和非常任理事国的改革。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德谴责称：“俄罗斯的侵略没有国际法上的依据。”乌克兰外交部第一副部长扎帕洛娃则呼吁追究俄罗斯的侵略责任。

据共同社说，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾提到美国等军事介入阿富汗和伊拉克。他反驳称：“无视自己的违反行为，却反复提及俄罗斯对国际和平构成威胁。”

日本本月轮值安理会主席。日本今年担任G7集团峰会主席。

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