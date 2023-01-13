普京换将加大在乌东索莱达攻势 泽连斯基顽强坚守

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统普京临阵换将改变对侵略乌克兰战争攻势与走势，拿索莱达战役作为重整在乌克兰战争布局楷模，并谋算最终还要攻克基辅。俄军投入重兵，烂缠死打索莱达。而乌克兰方面也重视索莱达战事，顽强抵抗俄军攻势，并鼓励士兵，战局仍在乌克兰掌控之中。

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乌克兰称在索莱达挡住了俄罗斯的高强度的攻势。据乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔今天上午说，尽管东部小城的夜晚战事激烈，但乌克兰暂时遏制了俄罗斯在索莱达尔的高强度攻势。

乌克兰国防部副部长马里尔在电报群上说，敌人将几乎所有的主力部队投向顿涅茨克地区，正在保持高强度的攻势。她说，战斗还在继续。她说乌克兰战士正在勇敢地努力守住我们的防线。乌克兰国防部副部长承认，"现在是乌克兰战争的一个困难阶段，但我们将赢得抵抗战争。"

据法新社说，索莱达及其周边地区的战斗已经持续了几个月，但战斗激烈程度在最近几天急剧增加，乌克兰军队目前在这个以盐矿闻名的小城镇上与俄罗斯军队以及来自俄罗斯准军事组织瓦格纳的雇佣军夹击作战。

星期四，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）承诺向乌克兰坚守军队提供 "一切必要的武器装备"，乌克兰军队正在索莱达以及巴赫穆特抵抗俄罗斯的进攻。

俄罗斯军队自2022年夏天以来一直试图拿下乌克兰东部大城市巴赫穆特但无果，此前，俄罗斯军队占领基辅的盘算也失败。

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