普京盟友俄下议院议长提议 没收海外反战俄人资产

没收海外反战俄人资产

俄罗斯总统普京的紧密盟友、俄罗斯国会下议院“国家院”议长沃洛金13日建议，将逃离出国后在海外“侮辱”国家和军队的俄国人民资产没收。路透社报导，沃洛金（Vyacheslav Volodin）的建议显然是针对反对派人士而来。许多这类人物为了避免被捕而逃亡海外，并在出国后对俄乌战争发言谴责，莫斯科已将这些人认定为“外国代理人”。

广告 继续浏览后续

沃洛金在社群平台Telegram的个人频道发文表示：“近来有些我们的同胞认为，侮辱俄罗斯及其居民、士兵和军官，同时公开支持恶棍、纳粹和杀人凶手，是可行之事。”

“他们的目的显而易见，那就是讨好海外，以试图保有他们在海外的福利。”

沃洛金还说，俄罗斯现有惩处极端主义、“为纳粹平反”以及中伤武装部队的法律措施，并不足以对付那些身居海外的“无赖”。现行惩处措施已包括罚款和监禁。

他表示：“他们身居海外，并将国内的房地产出租且持续收到租金，却要俄国公民付出代价。他们同时还恣意公然抹黑俄罗斯，并侮辱我们的士兵和军官。他们自以为可以逍遥法外，认为司法管不著他们。”

沃洛金指出，俄罗斯的刑法因此有必要更新，增列对这类人士没收财产的条款，以弥补他们所造成的伤害。

目前无法确定，这样的法案是否及多快会在俄罗斯国会提出。

沃洛金是俄罗斯国家安全会议（Russian Security Council）的成员，经常可以接触到普京（Vladimir Putin）。

而他在国家院（State Duma）议长职位上，曾确保克里姆林宫的重大政策都能在国会有效率通过，包括惩罚批评战争的言论、进入战时经济体制及兼并乌克兰占领区等法律。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅