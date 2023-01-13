没收海外反战俄人资产

普京盟友俄下议院议长提议 没收海外反战俄人资产

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le président de la Douma Viatcheslav Volodine (à droite) propose de confisquer les biens des «crapules» en exil qui critiquent la guerre en Ukraine
le président de la Douma Viatcheslav Volodine (à droite) propose de confisquer les biens des «crapules» en exil qui critiquent la guerre en Ukraine © AFP
作者： 法广
4 分钟

俄罗斯总统普京的紧密盟友、俄罗斯国会下议院“国家院”议长沃洛金13日建议，将逃离出国后在海外“侮辱”国家和军队的俄国人民资产没收。路透社报导，沃洛金（Vyacheslav Volodin）的建议显然是针对反对派人士而来。许多这类人物为了避免被捕而逃亡海外，并在出国后对俄乌战争发言谴责，莫斯科已将这些人认定为“外国代理人”。

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沃洛金在社群平台Telegram的个人频道发文表示：“近来有些我们的同胞认为，侮辱俄罗斯及其居民、士兵和军官，同时公开支持恶棍、纳粹和杀人凶手，是可行之事。”

“他们的目的显而易见，那就是讨好海外，以试图保有他们在海外的福利。”

沃洛金还说，俄罗斯现有惩处极端主义、“为纳粹平反”以及中伤武装部队的法律措施，并不足以对付那些身居海外的“无赖”。现行惩处措施已包括罚款和监禁。

他表示：“他们身居海外，并将国内的房地产出租且持续收到租金，却要俄国公民付出代价。他们同时还恣意公然抹黑俄罗斯，并侮辱我们的士兵和军官。他们自以为可以逍遥法外，认为司法管不著他们。”

沃洛金指出，俄罗斯的刑法因此有必要更新，增列对这类人士没收财产的条款，以弥补他们所造成的伤害。

目前无法确定，这样的法案是否及多快会在俄罗斯国会提出。

沃洛金是俄罗斯国家安全会议（Russian Security Council）的成员，经常可以接触到普京（Vladimir Putin）。

而他在国家院（State Duma）议长职位上，曾确保克里姆林宫的重大政策都能在国会有效率通过，包括惩罚批评战争的言论、进入战时经济体制及兼并乌克兰占领区等法律。

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