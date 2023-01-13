特斯拉电动车在美欧降价 包括最畅销车型

特斯拉大举进军欧洲市场

特斯拉公司将再次在美国和整个欧洲调降电动车售价，包括在美国销售的部分汽车降价近20%。特斯拉此举可能有助于特斯拉车主有资格获得美国联邦电动汽车7,500美元的税收抵免，并刺激国内外销量。

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在欧洲，特斯拉在奥地利、法国、德国、荷兰、挪威、瑞士和英国降低了Model 3和Model Y车款的价格。

《华尔街日报》报导，在美国，特斯拉将其基准Model Y跨界车价格下调近20%至52,990美元，其中不包括某些费用，这使买家有资格通过将车辆上限降至55,000美元以下来享受美国政府税收优惠；特斯拉还将其高性能版Model 3轿车价格下调14%，目前售价为53,990美元，也使该售价处于购买者获得税收优惠所需价格范围内。

Model 3和Model Y是特斯拉最畅销的车型，占公司产量大部分。该公司还降低了Model S豪华轿车和Model X运动型多用途车的价格。

路透社报导，在德国，特斯拉根据不同配置，将Model 3和Model Y价格下调从1%至17%左右的不同幅度。特斯拉Model 3是2022年12月德国最畅销的电动汽车，其次是Model Y。该公司击败了大众汽车及其在德国流行的电动汽车ID.4的销量。特斯拉Model 3折扣价可与大众入门级电动汽车ID.3媲美。

美国政府已推迟制定有关原材料和电池组件采购的新规定至少到2023年3月底，以使汽车制造商有资格获得7,500美元的清洁车辆税收抵免。这意味着特斯拉和其它电动汽车制造商目前可以从世界各地供应商处购买零部件和关键矿物，并且仍有资格获得一些电动汽车补贴。

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