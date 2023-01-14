争夺索莱达：称事关俄军阻断连败并在普京前争宠

乌克兰/俄罗斯

乌东索莱达激战仍然在继续。莫斯科声称已经占领了索莱达，但基辅则否认这一说法。基辅承认战争进入了困难阶段。俄罗斯发起了高强度的进攻，俄军投入绝大部分主力争夺索莱达。这场战斗对俄罗斯有什么利害关系？法国Jacques-Delors Notre-Europe研究所的研究员Cyrille Bret对本台解释说，俄军要夺取索莱达，将标志着俄罗斯 "一系列挫折中的一个军事突破"。

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RFI：这场战斗对俄罗斯来说有什么利害关系？

西里尔-布雷特：俄罗斯军队夺回索莱达，如果被证实的话，象征着俄罗斯军队六个月来在当地取得的第一个真正的军事成功。俄军正在一个俄罗斯人认为是他们占领土地上的地区作战，对他们来说，这将是俄罗斯自8月遭乌克兰反攻开始以来遭受的一系列挫折中的一个真正阻断式突破。而这也将是，至少当局想这样说，在今年冬天发动进攻战役的第一步，特别是在顿巴斯的攻势，是一个对普京有政治意义和军事上绝对具有战略性的战场胜利。

事实上，对俄罗斯当局来说，绝对必要首先要中止一系列的战败与挫折，然后表明他们有能力重新夺回失地，因为俄罗斯军队迄今大多数的成功都是在较小的地方，在空旷的地区取得的。这是为了表明他们有能力，即使在条件不好的情况下，也能夺回一个重要的城镇。

RFI： 因此，莫斯科希望显示俄军在乌克兰的攻势出现新的势头。这场战斗是否预示着未来几个月会有更大的攻势？

俄罗斯的政治、行政、经济和军事系统正在重新配置，以便在2023年进行一次重大战役：军事指挥朝着更加专业化的方向变化，经济机构的管理发生变化，国家控制得到很大发展，决策圈也重新定位...... 甚至在神职人员内部，也是如此，基里尔牧首的立场也配合而舞。

所有这些经济、军事、媒体、政治、宗教或至少是东正教神职人员的因素都宣示俄罗斯在布局一个长期的攻势，这将是一个从隆冬开始的非常艰难的攻势，并在春季试图取得俄罗斯在2022年未能取得的军事胜利。

RFI： 而这对乌克兰民众来说是一个非常不好的预兆。而且在一个罕见的承认过去一直否认并掩盖的事实迹象中，俄罗斯军队周五赞扬了俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳在索莱达的功绩。瓦格纳现在在媒体宣传无所不在，瓦格纳像是在与俄罗斯国防部公开竞争战绩，瓦格纳集团负责人叶夫根尼-普里戈津并不掩饰他的政治野心。

俄军在乌克兰的战争和接连不断的军事挫折打开了一个一直禁忌的问题，那就是继承人问题。二十多年来，普京有条不紊地破坏了真正的国家继任者的出现，这场危机为接班人竞争的提供了可能。我们今天在叶夫根尼-普里戈津身上看到了这一点，他把自己说成是用他的私人军事公司即瓦格纳遏制了俄罗斯军事挫败的人。

他现在不是把瓦格纳作为在叙利亚、利比亚、西非和中非进行干预的遥远匿藏的工具，而是作为俄罗斯正规军的一个真正组成部分。因此，瓦格纳把自己打造成了俄罗斯国家安全的储存保险库。

是的，这是一个竞争开放的时期，首先是为了获得领导人的信任，其次是为了将自己定位为继任者。因此，如果在国家舞台和国际舞台上出现了一个人物，那就可能为竟位总统创造一个竞争对手。

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