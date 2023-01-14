乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队今天清早再怼乌克兰首都基辅发射导弹袭击，打击目标针对首都基础设施。乌克兰一名总统府官员和其他官员证实说，俄罗斯导弹袭击星期六早上袭击了基辅的关键基础设施，基辅第聂伯罗夫斯基区发生爆炸。目前爆炸引发后果尚且没有细节报告。

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乌克兰官员报告基辅的爆炸袭击是针对关键基础设施。法新社记者注意到，周六上午在基辅响起了几声爆炸，乌克兰官员说，导弹袭击打击的目标是乌克兰首都的关键基础设施。

乌克兰总统顾问Kyrylo Tymoshenko在电报群上说，基辅正在遭受 "对关键基础设施的导弹攻击"，而该市市长Vitali Klitschko报告说，Dniprovskiy区发生了爆炸，他呼吁居民 "留在庇护所"。

路透社新消息称，乌克兰总统府一名高级官员和其他官员说，俄罗斯导弹袭击星期六早上针对基辅的关键基础设施，首都第聂伯罗夫斯基区发生爆炸。

在基辅响起空袭警报之前，路透社记者在基辅听到了一系列爆炸声。官员呼吁居民紧急避难。

总统府官员称，“俄军是对关键基础设施进行导弹袭击。损毁情况正在检查中。”

乌克兰军方报告，基辅一个基础设施遭到袭击，但没有说明是哪一个。

基辅市长称，一些导弹的碎片落在了基辅西部 Holosiivskiy 区的一个非居民区。

该报道称，自 去年10 月以来，俄罗斯一直在用导弹和无人机轰炸乌克兰的重要能源基础设施，导致大范围停电，并在冬季来临之际轰炸乌克兰中央供暖和自来水系统。

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