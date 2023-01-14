剑指艾尔多安的人偶遭“吊”刑后 土耳其发飙指不会为瑞典加入北约送议案至议会批准

土耳其/瑞典

土耳其总统埃尔多安的亲密顾问易卜拉欣-卡林今天表示，土耳其 "条件根本不成熟 "批送瑞典加入北约议案。而且就目前情况而言，送去议案，土耳其议会也不会批准。

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土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安的亲密顾问易卜拉欣-卡林说，他不会将供批准的议案送交议会，而且他自己对该议案也确实有意见，议员们可能会拒绝该议案。

土耳其按程序应当将瑞典与芬兰加入北约的议案，提交议会批准。安卡拉周四谴责一个与库尔德工人党（PKK）关系密切的组织在瑞典制作视频蒙太奇，将土耳其总统埃尔多安制作成人偶，吊刑在首都广场的一个高悬灯下，并谴责是 "独裁者"。

瑞典驻安卡拉大使被土耳其外交部召见。

这一新事件发生时，土耳其一直阻止瑞典加入北约已经长达数月之久，土耳其指责瑞典窝藏库尔德工人党及其同盟组织的成员，土耳其谴责这些人是恐怖分子。

土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安的亲密顾问易卜拉欣-卡林称，"我们参与这个审批过程已经有六七个月了，但现在以这种方式出现事件对瑞典不利。"卡林告诉包括法新社在内的多家国际媒体的记者说，"我们希望向前迈进，取得进展，但如果这类事件继续发生，就会有障碍。"

卡林敦促瑞典必须对库尔德工人党成员在瑞典领土上的态度发出 "明确的信息"。卡林称，"瑞典必须确保库尔德工人党成员不能再在瑞典领土上招募或收集资金"。

法新社说，不过，卡林承认瑞典新政府已经采取了几个重要步骤，包括瑞典首相上台后不久对安卡拉的 "非常受欢迎 "的访问和 "对宪法的修正，这是一个积极的步骤"。但他指出，仍需要 "六个月 "的时间来撰写新的议案并由议会批准。

据卡林还说，土耳其没有向瑞典或芬兰提出任何不符合他们的法律的要求，并说“我们非常现实”。

土耳其政府要求瑞典驱逐库尔德工人党和费托运动即安卡拉用来指代传教士法土拉-居伦的运动的的一些成员，居伦被指控煽动了2016年的未遂政变。

据法新社，一名库尔德工人党成员在12月初被斯德哥尔摩遣返抵达土耳其，他立即被土耳其官方监禁。

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