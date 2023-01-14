德国一褐煤矿开发遭反对 抗议者与警方严重冲突

环保

1月14日，，因反对德国能源公司莱茵集团（RWE）拆除当地废弃村以开采褐煤资源，反对者与当地警方发生冲突。 德国防暴警察在清理抗议吕策拉特村煤炭开采的环保人士营地时，与环保人士发生了激烈冲突。警察装备头盔和盾牌，逮捕了现场多名激烈反抗的环保人士。

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为缓解能源危机，去年德国政府宣布“重启”已列为淘汰目标的煤电产业，这一政策转变引发了德国环保人士的强烈抗议。德国“灭绝反抗军”、“科学家反抗军”和“最后一代”环保组织参与了此次在吕策拉特村的抗议活动。

1月10日，警方开始拆除路障，并试图拖走抗议人士。示威者中许多人带着头套，举行静坐抗议。目前，大部分村民已经搬走，但积极抗议的气候活动家们占领了空余的房子，为接下来的大规模疏散做抵抗准备。

路透社援引莱茵集团首席运营官威廉·索尔（Wilhelm Sauer）表示：“抗议活动对煤矿开发带来障碍，目前路障范围正在扩大”。

据环保主义者表示，此次抗议活动凸显了德国气候政策日益紧张的局面。去年2月份俄乌冲突爆发后，能源危机席卷欧洲地区，德国也不得不重返肮脏燃料，以应对能源危机。

此外，受能源价格飙升以及对欧天然气供应减量影响，德国政府改变了以往的政策方向，开始重启已停运的燃煤电厂，并延长核电站使用寿命。

据莱茵集团表示，Garzweiler煤矿每年开采褐煤约2500万吨。该煤矿的开发旨在支撑能源转型、增加褐煤发电量，以帮助德国度过能源危机。

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