德国防长兰布雷希特Christine Lambrecht将辞职

德国政府

据德国广播电台报道，德国防长兰布雷希特Christine Lambrecht ， 2022年9月8日即将辞职。媒体预测，继任者可能又是一位女性。

广告 继续浏览后续

周五，多家媒体报道说，兰布雷希特打算在下周辞职。但报道没有得到官方的证实。

兰布雷希特自上台以来，被媒体批评有一系列不称职行为。去年二月乌克兰战争爆发后不久，她表示将援助乌克兰5千个头盔，受到乌克兰嘲讽 。后来，她儿子在网上炫耀随母亲乘坐国防军专机四处旅游的照片，兰布雷希特为此受到媒体炮轰。最近，兰布雷希特在跨年夜自拍的新年致辞视频在网上流传。她在迎新年的烟火爆竹声中谈乌克兰战争，并说2022年给她留下的记忆是她遇到了很多很有趣，很很棒的人。媒体广泛批评她的话语不恰当，并再次要求她辞职。此前，兰布雷希特曾为自己的各种行为进行了辩护，勉强保住了乌纱帽。但现在，她不再为自己辩护。媒体报道说，她下周将辞职。

在野党基民盟党主席梅尔茨呼吁总理朔尔茨迅速决定其继任者。梅尔茨说，“摇摆不定”只会损害联邦国防军。兰布雷希特从一开始就对这项任务感到力不从心。基民盟秘书长查亚向德国广播电台表示，兰布雷希特一直是国家安全的一个沉重负担。对她的继任者来说，事情只会变得更好。选项党副主席布兰德表示，兰布雷希特现在主动请辞，只是在为自己被解雇做准备。左翼党则表示，更换部长并不能解决德国政府乌克兰政策的困境。

兰布雷特即将辞职一事，引发有关继任者的讨论。《西南报》报道说，继任者可能又是个女性。Siemtje Möller是个可能的候选人。她被认为是防卫事务专家，并已在防卫委员会积累了经验。《图片报》报道说，国防专员Eva Högl是可能的候选人。

另外，德国政府内阁可能大改组，现任女内政部长也可能换人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅