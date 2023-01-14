红衣主教佩尔梵蒂冈低调下葬

梵蒂冈/性侵指控

梵蒂冈14日低调为一名澳大利亚籍红衣主教举行葬礼。该主教被指控性侵少年信徒，并被定罪下狱近一年，但又被澳大利亚司法洗清。教皇方济各也出席了葬仪，但没有发表讲话。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道，数十名红衣主教、主教和大主教周六在圣彼得大教堂参加了有争议的澳大利亚籍红衣主教乔治-佩尔的葬礼。此前佩尔因性虐待儿童而被监禁。

宗教仪式持续了大约一个半小时，由红衣主教团主席、意大利红衣主教乔瓦尼-巴蒂斯塔-雷（Giovanni Battista Re）主持，教皇弗朗西斯坐着轮椅也到现场，进行最后几分钟的祈祷。

红衣主教佩尔周二因髋关节手术后的心脏并发症在罗马去世，享年81岁。

乔治-佩尔曾因性虐儿童而入狱，是梵蒂冈遭性侵指控，并经司法审判的最高级别官员。佩尔在2019年在澳大利亚被判处六年监禁，被登记在册遭注记的性犯罪者。他被指控在担任墨尔本大主教时虐待两名祭坛男孩。

佩尔在狱中度过12个月后，他的定罪在上诉中被澳大利亚高等法院推翻。

意大利籍的红衣主教在他的哀悼讲道中说："这是一个巨大的痛苦经历，在信任上帝正义的情况下承受了这一痛苦，为如何有尊严和内心平静地接受甚至是不公正的惩罚树立了榜样，"他称死者是 "上帝和教会的人"。

据法新社说，然而，乔治-佩尔所在的澳大利亚维多利亚州州长丹尼尔-安德鲁斯拒绝为这位红衣主教举行由纳税人资助的公开追悼会，并称这样的仪式会让性虐待的受害者深感恶心。丹尼尔-安德鲁斯告诉记者：“不会举行追悼会或公共葬礼，因为我认为这对所有幸存的天主教会儿童性虐待受害者来说是一件非常、非常恶心的事情。”

根据维多利亚州州长的说法，佩尔枢机主教的遗产已经被永久地玷污了。

而澳大利亚前总理托尼-阿博特也批评说，佩尔的名字被一项 "可怕的指控 "所玷污。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅