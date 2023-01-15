中国认购并承运俄罗斯石油

俄罗斯/中国/石油

路透社称独家根据贸易消息来源和跟踪数据，至少有四艘中国拥有的超级油轮正在将俄罗斯乌拉尔原油运往中国。

广告 继续浏览后续

俄罗斯石油因船舶短缺而通过中国超级油轮运往中国和亚洲。在俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平在乌克兰战争前启动了他们所谓的无限伙伴关系之后，尽管西方制裁，中国作为世界最大的石油进口国继续购买俄罗斯石油。

路透社引述消息人士称，第五艘超级油轮或超大型原油运输船 (VLCC) 正在向印度运送原油，印度与中国一样继续以折扣价购买俄罗斯石油。根据消息来源和 Eikon 船舶跟踪数据，所有五批货物运交都安排在 12 月 22 日至 1 月 23 日之间。

去年 12 月推出的 G7 价格上限允许欧盟以外的国家进口俄罗斯海运石油，但它禁止航运、保险和再保险公司处理俄罗斯原油货物，许多西方买家寻求避祸而转向其他供应商。

据一家参与运输的中国公司的高管表示，“由于俄罗斯乌拉尔的价格远低于价格上限，购买和交易乌拉尔的业务基本上是合法的。”

由于美国及其盟友试图切断莫斯科的能源收入以限制其为乌克兰战争提供资金的能力，俄罗斯去年迅速将石油出口从欧洲主要转向亚洲。更长的航程、大幅折扣和创纪录的高运费侵蚀了利润，但在亚洲航线上使用超级油轮现在可能会降低运输成本。

据参与运输的中国公司的高管估计，到 2023 年，共有 18 艘中国超级油轮和另外 16 艘阿芙拉型油轮可用于运输俄罗斯原油，每年足以运输 1500 万吨原油，约占乌拉尔出口总量的 10% 。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅