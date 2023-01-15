俄军对乌克兰城市狂轰滥炸 泽连斯基呼吁世界制止

乌克兰/俄罗斯

乌克兰救援人员在乌东城市第聂伯罗加紧救援一座建筑遭俄罗斯军队导弹袭击造成的伤亡，并在废墟中寻找幸存者，当地报告导弹袭击该民宅造成20人死亡。乌克兰军队报告说，星期六，"俄军在白天总共进行了三次空袭和50次导弹袭击"。"此外，俄军还用多个火箭发射器发动了50次火力攻击。乌克兰总统泽连斯基呼吁“世界必须停止这种邪恶。”

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乌克兰报告俄罗斯昨天对第聂伯罗大楼的袭击造成的死亡人数上升至20人。第聂伯罗彼得罗夫斯克地区军事管理局局长瓦伦丁-雷兹尼琴科在电报群上哀叹道："这是20名无辜的受害者！"他还报告有73人受伤。

据他的报告，救援行动仍在进行中。他说：仍然有40多人的命运未知。他们处于失踪状态。

乌克兰早些时候的一份报告称，一夜之间，至少有14人被炸死，包括一名15岁的女孩，64人在大楼被炸中受伤。救援人员设法从废墟中找出38名幸存者。

据乌克兰总统府称，有100至200人因导弹袭击而沦落为无家可归，第聂伯罗的约1700名居民因导弹袭击破坏而没有电和暖。

根据一份乌克兰官方报告，在南部的Kryvyi Rig，在一次导弹袭击摧毁的公寓楼中，报告有一人死亡，另一人受伤。

根据乌克兰军队说，星期六，俄军在白天总共进行了三次空袭和大约50次导弹袭击。此外，俄军还用多个火箭发射器发动了50次攻击。

据乌克兰当局称，在俄罗斯对发电设施进行新的攻击后，乌克兰大部分地区再次陷入停电。

乌克兰总统泽连斯基谴责俄罗斯针对乌克兰以及尤其针对民用设施导弹袭击。他指出，"有可能阻止俄罗斯的恐怖吗？是的，这是有可能的。除了在乌克兰的战场上，还能做到这一点吗？不幸的是，没有。"乌克兰总统泽连斯基恳求说：“世界必须停止这种邪恶。”

据法新社今天报道称，乌克兰邻国摩尔多瓦声称在该国领土上发现了导弹残片，导弹残片落在北部的拉加村附近。"摩尔多瓦总统马亚-桑杜说：“俄罗斯对乌克兰发动的残暴战争再次影响到了摩尔多瓦。”

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