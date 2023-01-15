北约承诺“在不久的将来”交付更多重型武器

北约军援乌克兰

乌克兰东部小镇索莱达（Soledar）战斗十分激烈，英国首相府已经证实，英国政府正计划向乌克兰提供“挑战者2”坦克。北约秘书长斯托尔滕贝格1月15日表示：乌克兰可以期待其西方盟国“在不久的将来”交付新的重型武器。北约秘书长15日表示：我们正处于战争的决定性阶段；北约正考虑提交重型武器一事。

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斯托尔滕贝格15日在接受德国《商报》（Handelsblatt）专访时表示：“最近提供重型武器的承诺意义重大，我预计在不久的将来会提供更多的重型武器。”西方国家向乌克兰提供援助，在位于德国拉姆施泰因的美军基地。

北约将于1月20日在拉姆施泰因空军基地（Ramstein Air Base）召开一次军援会议。拉姆施泰因空军基地（Ramstein Air Base）是美国空军在德国莱茵兰-普法尔茨州的一个军事基地。

为了帮助乌克兰迎战俄罗斯军队，英国已经承诺交付重型挑战者2型坦克，具体数量不详，但英国因此成为第一个承诺向该国运送该型装甲车的国家。

几家英国媒体提到了向乌克兰提供14辆挑战者2型（Challenger 2）战车：四架将立即发送；另外八架将在短期内跟进。 基辅已经从其盟友那里收到了苏联设计的重型坦克—将近 300 辆，但还从没有从西欧国家手中获得重型武器。

乌克兰总统泽伦斯基总统评价说，伦敦的姿态是“一个很好的信号”。 此前，波兰表示已准备好在周三交付 14 辆德国设计的“豹二”重型坦克（Leopard 2 MBT），这需要德国方面的批准。

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