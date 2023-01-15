大众前董事长卡尔·哈恩离世 享年96岁

大众前董事长辞世

德国大众董事长的卡尔·哈恩(Carl Hahn)1月14日在他的家中安静离世，享年96岁。这名德国商人、企业家曾在1982年-1993年担任大众集团总裁。在其任期内，率领大众在全球扩张，并伴随中华人民共和国改革开放，成为了中国现代汽车工业的重要合作者，直接促成了上汽大众的建立，以及大众品牌在中国市场的扩张。

广告 继续浏览后续

卡尔·H·哈恩1926年出生于德国凯姆尼茨一个工业世家。 1954年进入大众汽车公司。 1959年至1964年，担任大众汽车美国公司的总裁，1973年至1981年，担任德国汉诺威大陆轮胎公司的董事长，以全新的企业战略拯救了这家企业。

1973年，哈恩离开大众回到汉诺威，进入轮胎企业大陆集团供职。1982年，哈恩回到大众集团担任总裁。随后大众开始对西班牙品牌西雅特公司进行股权收购，并在1990年代完全将其纳入麾下。

1984年10月，哈恩与中方在北京签署了合资协议，德国总理科尔和中国总理赵紫阳出席了签字仪式。

从1982年到1992年，在哈恩就任大众汽车集团董事长期间，在他的推动下，上汽大众正式签约成立，一汽-大众顺利在长春开工。25年前，哈恩退休时，大众汽车的年产量是300万辆；今年前10个月，大众汽车集团累计交付量达到约898万辆，其中来自中国市场的销量约340.49万辆，在大众全球销量的占比接近38%。

哈恩在接受《每日经济新闻》记者专访时认为，大众汽车能从一个单一的汽车公司成长为欧洲第一、全球第二大的汽车集团，完全得益于全球化战略的成功，特别是开辟了中国市场。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅