德国先进坦克军援乌克兰 国防部长辞职后再定？

德国/国防部长

德国国防部长兰布雷希特辞职消息甚嚣尘上。兰布雷希特的领导风格受到抨击，尤其是因为她未能实施德国总理朔尔茨承诺的援乌增加军费开支计划。德国受压力，应尽快向乌克兰提供先进坦克。

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据POLITICO报道，德国国防部长将在援乌坦克决定之前辞职。消息说，备受争议的德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特最早将于周一卸任，因为一系列失误损害了她的信誉，并给总理奥拉夫·朔尔茨及总理宣布的德国国防政策的巨变带来了越来越大的压力。

兰布雷希特预期辞职的消息，在西方国防官员的重要会议召开前不到一周，让朔尔兹的政府陷入不确定之中。这一消息传出之际，要求用德国制造的豹式主战坦克支持乌克兰的国际压力越来越大。英国周六率先同意向乌克兰战场增援下一代挑战者坦克。

柏林的两名官员证实，国防部长所在的社会民主党 (SPD) 已经讨论了兰布雷希特的立即离职事宜。兰布雷希特的辞职消息对朔尔兹来说是一个痛苦的挫折。让兰布雷希特离开也意味着承认这位社会民主党总理在一年多前组建政府时就选错了人选。

在朔尔茨和美国总统拜登于 1 月 5 日宣布他们将联合向乌克兰派遣步兵战车后，兰布雷希特的权威更被广质疑，因为兰布雷希特就在几周前还说德国没有这种装甲车。

西方国防部长将于下周五在德国拉姆施泰因军事基地举行会议，预计柏林将允许波兰和芬兰等伙伴国家向乌克兰派遣德国制造的豹式主战坦克。德国副总理罗伯特哈贝克已于周四表示，如果伙伴国家希望组织此类交付，柏林不应阻挠，政府发言人周五表示，朔尔茨赞同哈贝克的立场。

根据一份声明，英国政府在周六表示已同意向乌克兰派遣挑战者 2 坦克时，注意到“这方面的其他国际承诺，包括波兰提出提供一个连的豹式坦克” 。

据该报道，德国总理现在必须在关键的西方国防官员会议之前迅速提名兰布雷希特的继任者。鉴于同样来自社民党的内政部长南希·费瑟预计很快将宣布竞选将于 10 月举行选举的德国黑森州总理，朔尔茨可能还会宣布更广泛的改组。

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