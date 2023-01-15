普京表扬俄军在乌东前线有战绩

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统普京今天赞扬在乌克兰打仗的俄军有战果。俄罗斯军队昨天大肆轰炸乌克兰数个城市，炸毁民宅，摧毁民用设施。普京说，"一切都在按计划进行"。

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俄罗斯总统普京周日说，在夺取小城索莱达后，俄罗斯在乌克兰的战争展现了 "积极的势头"，莫斯科方面将其誉为一场胜利。普京称，"一切都在按计划进行"。据普京称，“势头是积极的，一切都在按照俄军国防部和总参谋部的计划进行。” 普京在周日播出的俄罗斯国家电视台的采访中还说：“我希望我们的战士将不止一次以他们的军事成就让我们高兴。”

普京是在俄罗斯总统专机附近的一个机场停机坪上做出发言，他回答Rossia-1频道记者关于 "来自Soledar的消息 "的提问。俄罗斯军队声称在周五占领了该城镇。

法新社说，在几个月的挫折之后，包括在秋季面对乌克兰的反攻，被迫从哈尔科夫地区（东部）和大城市赫尔松（南部）溃退，俄军能够占领这个小城在莫斯科被认为是一个成功。据莫斯科方面称，征服索莱达是包围附近的巴赫穆特镇的重要一步，俄罗斯军队和雇佣军准军事组织瓦格纳几个月来一直试图征服该镇。

然而，索莱达战事未停，乌克兰声称仍然在抵抗俄罗斯大规模进攻。星期六，顿涅茨克州州长帕夫洛-基里连科保证，索莱达仍然在乌克兰军队的控制之下，城市内外的战斗继续进行。

据法新社说，与此同时，乌克兰救援人员正在乌克兰东部第聂伯罗的一座建筑废墟中寻找幸存者，前一天俄罗斯军队进行的导弹袭击该民宅造成23人死亡。死者中包括一名15岁的女孩。救援人员还设法从废墟中拉出38名幸存者。

周六，新一轮炮击袭击了几个乌克兰城镇和地点，包括第聂伯罗的一栋住宅楼。乌克兰军队说，城市民宅被一枚Kh-22导弹击中。乌克兰军方说，乌军没有防空导弹来击落这种Kh-22导弹。

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