乌克兰东部:俄罗斯运拙时艰？

RFI法广特派记者报道

俄罗斯在2022年02月发起针对乌克兰的军事行动即将满一整年。如今的战况与开战初期相比较，呈现今非昔比的势态。本台法广RFI特派记者本周从乌克兰东部的前被占领土发回实地报道，现场见证了乌克兰国家天然气公司在严冬中维修遭战火破坏了的设施。目标是要尽快恢复供气，满足顿涅茨克州城市莱曼（Lyman）的民生之需。在乌克兰东部重新收复地区，至少50%的基础设施受损。

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据本台法广RFI法文网报道，在被乌克兰部队于数月前解放的东部地区，生活正在逐步恢复之中。但进度太慢了。

RFI Image Archive / Ukraine: «accélérer les réparations avant de remettre en route le gaz» à Lyman. Ici, une photo prise à Lyman, en Ukraine, en décembre 2022. (illustration) AP - Andriy Andriyenko / RFI Image Archive

以莱曼（Lyman）这座2022年十月份才重新被收复的、之前曾遭俄罗斯占领过的城市为例，乌克兰国家天然气公司在寒冬中忙于维修网络。当地距离前线不远。

- 煤气公司员工冒险抢修 -

在乌克兰东部顿巴斯地区（Donbass）的前被占领土上，本台法广（RFI）的特派记者阿卜拉（Aabla Jounaïdi) 和鲍里斯（Boris Vichith)于2023年01月13日周五从莱曼（Lyman）发回消息说：在莱曼被收复了三个月之后，当地煤气公司办公室的地窖内，仍有俄罗斯占领过的痕迹。

- 煤气公司员工描述现状 -

一名受访者说，虽然做了一点清洁，但俄罗斯人曾在那里驻扎过。他们睡在一些床垫上。一位接受采访的负责主任解释了为何遭战火破坏得满目苍夷的莱曼（Lyman）被列为优先。他说，在这里（oblast）的其它地方，都没有遭到如此严重的破坏。运营商要在这里恢复供气。人们正在返回。他们要在恢复供气之前，加快对城内的维修。

- 基础设施遭到严重破坏 -

在街头，本台特派记者描述说，煤气公司的工作人员正在修补位于高处的管道。这并非没有危险。其中一人表示，几天前，火箭弹与他们擦边而过。这样的情况时常发生。战争和前线近在咫尺。而他们则在更新管道，以向人们展示，一切都将会变得更加美好。

RFI Image Archive / Ukraine : dans les zones reprises comme Lyman, au moins 50% des infrastructures ont été endommagées. Ici, les lieux d'un immeuble résidentiel endommagé après un bombardement russe dans la région libérée de Lyman, dans l'oblast de Donetsk, en novembre 2022. (illustration) AP - Andriy Andriyenko / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文报道指出，这是一项巨大的工作。在类似莱曼（Lyman）这样的重新收复地区，企业表示，至少50%的基础设施遭毁坏。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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