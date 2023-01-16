世上最美女人 意大利巨星吉娜·劳洛勃丽吉达逝世

巨星坠落

意大利文化部长桑朱利亚诺16日推文表示，好莱坞黄金时代最后偶像之一、意大利传奇电影女星暨摄影师吉娜·劳洛勃丽吉达（Gina Lollobrigida）已经过世，享年95岁。

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法新社报导，在意大利安莎通讯社（Ansa）报导她的死讯后，桑朱利亚诺（Gennaro Sangiuliano）推文写道：“再会了银幕天后，意大利影史中约半个世纪的主角。她的魅力将与世长存。”

此外，吉娜·劳洛勃丽吉达的前律师西塔尼（Giulia Citani）16日也指出，La Lollo（意大利人对吉娜·劳洛勃丽吉达的爱称）已在罗马一家诊所过世。

出生卑微的吉娜·劳洛勃丽吉达，曾与亨佛莱鲍嘉（Humphrey Bogart）、洛赫逊（Rock Hudson）、伯特蓝开斯特（Burt Lancaster）、汤尼寇帝斯（Tony Curtis）及法兰克辛纳屈（Frank Sinatra）等好莱坞明星演对手戏，成为1950及60年代最知名的电影偶像之一。

吉娜·劳洛勃丽吉达在饰演电影“世上最美丽女人”（The World's Most Beautiful Woman）后，被誉为世上最美丽女人，数十年来代表着世人对地中海意大利美女的性感印象，并且象徵着意大利在二战后充满活力的重生。

在告别影坛后，吉娜·劳洛勃丽吉达成为摄影师及雕刻家。去年9月，她曾代表意大利左翼政党参加全国大选，但未赢得国会议员席次。

去年9月，高龄95岁的吉娜·劳洛勃丽吉达跌倒后，曾动手术修复断掉的大腿骨，她之后便回家休养，并称自己很快就能恢复走路。

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