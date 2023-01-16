俄与白俄又军事演习 乌克兰警告重演侵略战伎俩

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乌克兰第聂伯罗一公寓楼被俄罗斯导弹袭击严重损坏。 2023年1月15日 照片

俄罗斯和白俄罗斯16日开始联合军事演习，立即引发了乌克兰和西方的担忧，莫斯科可能利用与盟友白俄罗斯在乌克兰发动新的地面攻势，2022年2月，俄罗斯就是在白俄罗斯和乌克兰边境地区军事演习继而乘势发动侵略乌克兰战争。

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据路透社今天报道说，俄罗斯和白俄罗斯开始联合军事演习，引发基辅对新攻势的恐惧。去年 2 月，俄罗斯利用邻国白俄罗斯作为入侵乌克兰的跳板。

俄罗斯与白俄罗斯这两个盟国从 1 月 16 日至 2 月进行空军演习。白俄罗斯国防部表示，俄罗斯军队可使用白俄罗斯所有军用机场，并于周一开始了涉及“机械化旅分部”的联合军队演习。

据白俄罗斯许诺，空中演习是防御性的，白俄罗斯不会参战。

周日，白俄罗斯国防部官方的电报群应用程序上发表消息称，白俄罗斯安全委员会第一副国务秘书帕维尔·穆拉维科 (Pavel Muraveyko) 说：“我们保持克制和耐心，让我们的火药熄火。”但穆拉维科指控，白俄罗斯南部与乌克兰接壤的边境局势“不太平静”，乌克兰一直在“挑衅”白俄罗斯。他警告，“我们已准备好应对乌克兰方面的任何挑衅行动。”

普京否认一直在向白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科施压，要白俄罗斯在乌克兰冲突中发挥更积极的作用。

而乌克兰不断警告白俄罗斯可能发动袭击，总统泽连斯基上周表示，乌克兰必须在与白俄罗斯接壤的边界做好准备。

路透社说，自入侵开始以来，白俄罗斯单独或与俄罗斯联合进行了多次军事演习。与莫斯科一起，明斯克也一直在用武器和军事装备加强战争演习。自今年年初以来，非官方电报军事监测频道一直在报道俄罗斯持续把一系列战斗机、直升机和军用运输机布防到白俄罗斯，仅在周日就有八架战斗机和四架货机。

路透社称无法核实这些报道。白俄罗斯国防部仅表示，俄罗斯空军的“部队”已经抵达白俄罗斯。

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