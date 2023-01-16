俄军轰炸乌克兰第聂伯罗民宅行动的罹难人数升至40人

俄乌战争

乌克兰东部城市第聂伯罗14日被俄罗斯导弹击中的一座居民楼，确定死亡的人数已经上升至40人。这是俄乌战争爆发近一年以来，乌克兰境内伤亡最为惨重的一次袭击行动。目前担任欧洲联盟轮值主席国的瑞典首相16日谴责俄罗斯犯下“战争罪行”，但俄罗斯总统府发言人否认俄军曾以导弹袭击乌克兰民宅。

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14日，当地居民庆祝东正教新年之际，这座9层楼高的民宅的入口处被俄军导弹击中，损坏严重。48小时以来，救援队伍已经救出39人，但罹难人数16日时已经上升至40人，共有75人受伤，另有34人目前生死不明。救援人员仍在瓦砾中搜寻可能的幸存者。

这是俄乌战争爆发近一年以来，乌克兰遭遇的伤亡最为严重的一次袭击行动。

俄罗斯总统府在事件发生两天之后，才通过克里姆林宫发言人之口，否认俄军对袭击行动负责，坚称俄军不会轰炸民宅，也不会瞄准民用基础设施。他并指责乌克兰军队的防空导弹造成了对这些平民百姓的伤害。

周一，目前担任欧盟轮值主席国的瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）与欧盟理事会主席米歇尔在斯德哥尔摩联合举行记者会，强烈谴责俄军频繁而且持续袭击乌克兰平民百姓和民事目标以及主要基础设施，他特别强调，第聂伯罗遇炸民宅的罹难者中包括有儿童。他表示，这种刻意针对平民百姓的袭击行动属于战争罪行，其责任人应当受到司法追究。

俄军去年2月24日发动入侵乌克兰行动以来，遭遇乌克兰人顽强抵抗，俄军推进困难，甚至也在多个地区遭遇挫折。自10月起，俄军开始频繁轰炸乌克兰能源设施，导致当地居民供暖中断。

美国不断向乌克兰提供军事援助及部分武器，欧洲也开始提升武器支援的级别。

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