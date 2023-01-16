土耳其传发话：瑞芬交出130“恐怖分子”换土批准加入北约

土耳其/瑞典/芬兰

土耳其总统埃尔多安周日表示，瑞典和芬兰必须交出 130 名“恐怖分子”，才能换取土耳其议会批准这两个国家联合加入北约。

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据Politico今天报道称，土耳其总统埃尔多安周日表示，瑞典和芬兰必须引渡数十名安卡拉认为是恐怖分子的人，才能让土耳其批准他们联合加入北约。

据土耳其国家通讯社阿纳多卢称，埃尔多安在一次青年集会上说，“首先，他们需要引渡近 130 名恐怖分子，以便他们的加入北约议案送交至我们的议会；不幸的是，他们还没有这样做。”

匈牙利和土耳其是仅有的两个仍没有批准瑞典和芬兰联合加入北约的国家。布达佩斯表示将支持北约的最新扩张并在今年年初签署批准议案。但安卡拉尚未效仿。

Politico称，安卡拉一直拖延承诺支持加入，提出批准的条件。瑞典和芬兰去年6 月签署了一项协议，以缓解土耳其对该国被指控支持库尔德组织的担忧。上个月，瑞典一家法院阻止引渡一名流亡的土耳其记者，埃尔多安认定该记者是斯德哥尔摩为获得土耳其批准加入北约而必须引渡的人之一。

瑞典首相乌尔夫克里斯特森上周三对此回应，称，“土耳其有时会说出他们希望从瑞典引渡的人的名字，众所周知，瑞典在这方面的立法非常明确：法院做出那些决定，是没有改变的余地的。”瑞典首相乌尔夫克里斯特森评论加入北约受阻说，“我认为这不应成为顺利加入北约的障碍。”

上周，在斯德哥尔摩的抗议者悬挂埃尔多安的肖像，导致土耳其外交部召见瑞典驻安卡拉大使后，两国之间的紧张局势其实加剧。

瑞典总理克里斯特森谴责说，倒吊这尊雕像是一种“破坏行为”，旨在阻碍瑞典加入北约的努力。

据该报道，据公共广播公司Yle消息，芬兰外交部长佩卡·哈维斯托 (Pekka Haavisto) 16日在接受电台采访时表示，芬兰尚未收到土耳其希望引渡的新人员名单。哈维斯托说，安卡拉的新要求可能是对最近在斯德哥尔摩举行的示威活动的反应。

据《卫报》上周六援引一位“土耳其高级官员”的话说，土耳其不太可能在下一次土耳其大选之前签署这两个北欧国家的加入北约协议，土耳其下一次大选定于 6 月举行，但也可能会在 4 月或 5 月举行。

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