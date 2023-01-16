德国国防部长黯然下台

德国/乌克兰/国防部长

德国国防部长今天宣布辞职。现年57岁的兰布莱希特是德国默克尔上届联合政府的司法部长，本届朔尔兹政府中担任国防部长。自乌克兰战争开始以来，这位国防部长遭指犯了一个又一个错误，完全不称职。

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本台今天的对此报道指，德国国防部长是在一系列失误后辞职的。

几个月来，在乌克兰战争持续和德国寻求军队改革的微妙时刻，克里斯蒂娜-兰布莱希特辞职也引发对现政府的批评。德国总理朔尔茨在选出继任国防部长时，已经没有再出错的余地。

据本台驻柏林的记者Pascal Thibaut说，本周一早上日报《 Tagesspiegel》上的漫画很残酷。它显示了一个公务员在混乱的办公室里打电话：“你好，这里是联邦国防军的采购部门。我想取消为部长安排的话语失误单据。她已辞职不再需要它们了。”

1月16日星期一，克里斯蒂娜-兰布莱希特以书面形式宣布了她的辞职。国防部长在新年前夕发表的一段业余视频毁了她的声誉。这位部长出现在柏林市中心，被大风吹得衣衫不整，在两声鞭炮和烟花的爆炸声之间谈论着乌克兰的战争，这在德国人庆祝新年的时候特别受到了关注。她说，"一场战争正在欧洲中部肆虐。我能够从中获得许多特别的印象，"部长在谈到俄罗斯入侵时回忆说，“与很多有趣和出色的人进行了许多次会晤。为此，我向你们表示衷心的感谢。”

这位社会民主党人因其它失水准而被批评了好几个月。特别是，当乌克兰总统泽连斯基政权要求提供重武器时，她曾宣布赠送5000顶头盔。她还被批评缺乏对军事问题和结构性了解。朔尔兹政府尽管为联邦国防军设立了1000亿欧元的特别基金作改革，但她在推动执行德国军队改革方面过于缓慢，而且她遭指不愿向乌克兰提供军事支持。

报道称，因这样一个被削弱的国防部长在身边，朔尔茨已经不得不直接处理最近几个月的主要军事决定。据消息，四个德国人中有三个希望克里斯蒂娜-兰布莱特辞职。但评论称在执行奥拉夫-朔尔茨去年2月宣布的德国军队 "新时代 "计划方面，接替下台的国防部长并不容易。

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