意大利警方突袭医院 逮捕通缉30年黑手党大头目

意大利/黑手党

意大利头号黑手党头目马泰奥·梅西纳·德纳罗 (Matteo Messina Denaro) 周一在西西里岛的一家私立医院被武装警察逮捕，这名自 1993 年以来一直在逃的黑手党头目，被警方获悉正在接受癌症治疗。

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据路透社今天报道称，意大利警方在西西里医院逮捕了黑手党头目梅西纳·德纳罗。绰号“Diabolik”和“'U Siccu”（瘦子）的马泰奥·梅西纳·德纳罗 Messina Denaro 因参与 1992 年谋杀反黑手党检察官 Giovanni Falcone 和 Paolo Borsellino 而被缺席判处无期徒刑，这些罪行当时震惊了意大利全国并引发了当局对黑手党组织Cosa Nostra 的镇压。

60 岁的梅西纳·德纳罗 (Messina Denaro) 被两名身着制服的宪兵警察从巴勒莫的“马达莱纳”医院带走，并被塞进一辆等候的黑色小型客货车。司法消息人士称，他正在接受癌症治疗，并于去年做了手术，随后以假名进行了一系列续诊。

意大利总理乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 称赞这次逮捕是“国家的伟大胜利”。

被害法官的妹妹玛丽亚·法尔科内 (Maria Falcone) 也表达了同样的看法。她说，“这证明，尽管黑手党妄想无所不能，但最终注定要在与民主的对峙中失败。”

路透社说，德纳罗出生于西西里岛西部特拉帕尼附近的小镇卡斯特维特拉诺，是黑手党前老大的儿子。

在他躲藏起来之前，他以驾驶昂贵的汽车以及穿着剪裁考究的西装和戴劳力士手表而闻名。

他因在 1993 年造成 10 人死亡的佛罗伦萨、罗马和米兰多起炸弹袭击事件中扮演的角色而面临终身监禁，并被检察官指控对 1990 年代的许多其他谋杀案负有单独或共同责任。

据检察官说，1993 年，他帮助组织了绑架一名 12 岁男孩朱塞佩·迪马泰奥 (Giuseppe Di Matteo) ，以试图劝阻儿童的父亲不要提供针对黑手党的证据。这名男孩被囚禁了两年，最后被勒死，尸体被酸液溶解。

此次逮捕距警方逮捕西西里黑手党 20 世纪最有权势的老大萨尔瓦多·“托托”·里纳 (Salvatore "Toto" Riina) 已经近 30 年了。萨尔瓦多·“托托”·里纳最终于 2017 年死于狱中，从未违反过他的沉默守则，拒绝坦白交代。

路透社引述专家表示，黑手党组织Cosa Nostra 已被卡拉布里亚黑手党 'Ndrangheta 取代，'Ndrangheta是意大利最强大的有组织犯罪集团。

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