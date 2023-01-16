普京受蒙过早喜庆拿下索莱达？争夺战还在打

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统普京15日赞扬俄军在侵略乌克兰战争中终于给他报告了一个胜利的消息，称俄罗斯军队在乌东战争中夺下了索莱达。普京并说俄军现在士气向上，会继续向他报告胜利的消息。但乌克兰军队报告，乌克兰军队正在索莱达与俄军争夺，巷战激烈。

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据路透社今天报道称，在乌克兰东部的顿巴斯地区这个俄罗斯阶段竭力夺取更多领土的焦点地区，乌克兰军队正在盐矿小镇索莱达尔内外展开战斗。

俄罗斯军队声称已经控制了该镇，但乌克兰周日坚称其军队正在为控制该镇而战，并称巷战激烈。俄罗斯军队从各个方向进攻索莱达。

乌军称，“简而言之，战斗仍在继续。”乌克兰国防部副部长汉娜·马利亚尔在电报群消息应用程序上说，“其他一切都是未经证实的信息。”

但总部位于华盛顿的战争研究所表示，乌克兰军队不太可能仍然在索莱达市内稳固占据阵地。

乌克兰武装部队总参谋部今天早上的报告详细描述了过去 24 小时内，俄罗斯发动又一波超过 55 次的导弹和火箭弹袭击。

乌克兰军队说，巴赫穆特地区的 25 个定居点，包括索莱达尔镇和巴赫穆特本身，以及扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克和赫尔松地区的各种目标，包括民用基础设施，都遭到导弹袭击。

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