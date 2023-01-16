英国教师宣布新一波罢课活动

罢工此起彼伏

英国首相苏纳克将接受新的考验。去年底，至少10万名来自于英国各地护理学院的成员参加了大罢工，这次医务人员的罢工，让英国80%以上的救护车瘫痪。英格兰和威尔斯的教师16日投票支持从2月开始进行罢工，2月和3月间将陆续罢工18天。全国教师联盟在推特上写道：我们做出一个太难的决定了。疫情期间，学生耽误了很多课，我们本不想增添的困难。

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1月16日，议会开始讨论首相苏纳克提出的针对六个部门实施“最低服务水平”的要求，这六个部门包括卫生服务、铁路、教育、消防和边境安全等领域。这项立法将要求一定比例的工会成员继续工作，以保持“最低限度”的服务。

英国首相苏纳克公布的《公共秩序法案》修订方案，是为了扩大警察可以采取的行动，防止抗议活动严重干扰民众生活。

据英媒报道，在上任不足三个月的时间里，苏纳克正在应对多重危机，其中包括因罢工导致国家医疗服务和铁路服务中断、生活成本面临历史性冲击以及经济可能已经陷入衰退等。由于保守党在最近的民意调查中落后于主要反对党工党超过20个百分点，苏纳克面临压力，他必须展示其对英国的愿景。

分析人士指出，苏纳克只是提出了目标，并没有同时给出解决上述问题的计划或措施。包括英国央行、国际货币基金组织在内的英国国内外分析机构，均预测英国经济2023年将继续处于增长衰退中。由于劳动力市场紧张、通胀高企，英国政府目前几乎没有有效的办法来重振经济。

英国护士和救护人员分别计划在近期举行罢工，另有约10万名公务员则宣布计划参加2月1日的罢工。

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