罢工此起彼伏

英国教师宣布新一波罢课活动

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Des manifestants protestent devant le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, à l’occasion de la lecture du projet de loi du gouvernement britannique sur les niveaux de service minimum en cas de grève, le 16 janvier.
Des manifestants protestent devant le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, à l’occasion de la lecture du projet de loi du gouvernement britannique sur les niveaux de service minimum en cas de grève, le 16 janvier. © DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE
作者： 法广
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英国首相苏纳克将接受新的考验。去年底，至少10万名来自于英国各地护理学院的成员参加了大罢工，这次医务人员的罢工，让英国80%以上的救护车瘫痪。英格兰和威尔斯的教师16日投票支持从2月开始进行罢工，2月和3月间将陆续罢工18天。全国教师联盟在推特上写道：我们做出一个太难的决定了。疫情期间，学生耽误了很多课，我们本不想增添的困难。

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1月16日，议会开始讨论首相苏纳克提出的针对六个部门实施“最低服务水平”的要求，这六个部门包括卫生服务、铁路、教育、消防和边境安全等领域。这项立法将要求一定比例的工会成员继续工作，以保持“最低限度”的服务。

英国首相苏纳克公布的《公共秩序法案》修订方案，是为了扩大警察可以采取的行动，防止抗议活动严重干扰民众生活。

据英媒报道，在上任不足三个月的时间里，苏纳克正在应对多重危机，其中包括因罢工导致国家医疗服务和铁路服务中断、生活成本面临历史性冲击以及经济可能已经陷入衰退等。由于保守党在最近的民意调查中落后于主要反对党工党超过20个百分点，苏纳克面临压力，他必须展示其对英国的愿景。

分析人士指出，苏纳克只是提出了目标，并没有同时给出解决上述问题的计划或措施。包括英国央行、国际货币基金组织在内的英国国内外分析机构，均预测英国经济2023年将继续处于增长衰退中。由于劳动力市场紧张、通胀高企，英国政府目前几乎没有有效的办法来重振经济。

英国护士和救护人员分别计划在近期举行罢工，另有约10万名公务员则宣布计划参加2月1日的罢工。

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