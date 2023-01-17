一名瓦格纳军官称秘密逃亡抵达挪威

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俄罗斯准军事组织瓦格纳的一名指挥官透露，他在刚刚过去的周末成功逃离俄罗斯。已经在挪威寻求政治庇护。这名瓦格纳军官向俄罗斯非政府组织Gulagu讲述自己的旅程。

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一名瓦格纳集团指挥官逃离俄罗斯，在挪威寻求庇护。据本台报道，名为安德烈-梅德韦杰夫声称，他在半夜爬过了两道铁丝网，越过了分隔俄罗斯和挪威的冰河帕斯维克河。他说他躲开了枪击和俄罗斯边防军的警犬。在奥斯陆移民拘留中心，这个年轻人通过电话向俄罗斯非政府组织Gulagu的创始人保证，他已经准备好对指控准军事团体瓦格纳作证。他说，他有雇佣军瓦格纳法外杀人的证据。

瓦格纳从俄罗斯监狱中招募的新兵。安德烈-梅德韦杰夫（Andrei Medvedev）因盗窃罪被判刑，于去年7月报名参战，为期四个月。在被强制延长六个月后，他在俄军一战士的帮助下选择叛变逃亡。

名为安德烈-梅德韦杰夫称曾躲藏在俄罗斯，几周前就发表了一段视频，谴责瓦格纳集团行使的极端暴力。他是在顿巴斯的Bakhmut作战的一支部队的指挥官。他声称，他与他的手下被当作炮灰。其中一个叫叶夫根尼-努津的人也逃离瓦格纳，但被瓦格纳集团的另一个成员用棍子打碎了头骨。整个过程被瓦格纳拍摄下来并在电报群Telegram上播出。

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