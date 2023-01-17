乌克兰敦促欧美加大加快武器军援

乌克兰/俄罗斯

乌克兰再次敦促欧美加快武器援助，乌克兰第聂伯罗市在俄罗斯的导弹袭击中摇摇欲坠，俄罗斯上周六的导弹袭击击中民宅导致一公寓楼内至少 40 人丧生。乌克兰军队在东部战线面临越来越大的俄军进攻压力。

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据路透社今天报道，乌克兰敦促欧美加快武器交付以应对俄罗斯的进攻压力。乌克兰陆军总参谋部周二表示，俄罗斯在过去24小时内发动了70多次导弹与火箭弹袭击。俄罗斯军队炮击了顿涅茨克东部地区巴赫穆特市附近的超过 15 个居民点，其中包括盐矿镇索莱达，俄罗斯和乌克兰在那里进行了数周的激烈战壕战。

俄军无情的炮击已经彻底摧毁了巴赫穆特市，重创了位于顿涅茨克地区中心的阿夫季夫卡市。但乌克兰军事分析家 Oleh Zhdanov 在 YouTube 上说：“在 Bakhmut 和 Avdiivka 这两个关键地区，战斗仍在继续。”他呼吁说，“俄军日以继夜地不断进攻。我们正在努力坚守阵地。俄罗斯军队常常在夜间进攻，因此我们非常需要夜视设备。”

路透社说无法核实战场报告。

乌克兰总统泽连斯基在周一晚间的视频讲话中表示，对第聂伯罗的袭击和俄罗斯试图在战争中取得主动权，凸显了西方在提供武器方面“加快决策”的必要性。

自去年 2 月 24 日俄罗斯军队入侵乌克兰以来，西方国家一直在为乌克兰提供稳定的武器供应，但泽连斯基和他的政府坚持说，现在他们需要坦克。

英国周一证实，它将派遣 14 辆挑战者 2 坦克和其他硬件，包括数百辆装甲车和先进的防空导弹。

德国面临向乌克兰派遣豹 2 坦克的压力，但德国政府表示，只有在基辅的主要盟友，尤其是美国达成协议的情况下，才能提供这些坦克。

乌克兰安全委员会秘书奥列斯基·达尼洛夫 (Oleskiy Danylov) 周一晚间也提到需要加快武器供应，因为乌克兰政府警告俄罗斯“将试图做出新的打击”。丹尼洛夫告诉乌克兰电视台，这可能发生在入侵周年纪念日或三月。

美国国防部长劳埃德奥斯汀将于周五在德国的一个空军基地会见盟友，讨论对乌克兰的进一步援助。

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