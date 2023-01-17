侵乌战争：德国支持建特别法庭起诉俄罗斯领导人

俄罗斯/乌克兰/德国

俄罗斯军队上周六对第聂伯罗东部一栋居民楼的导弹袭击造成的死亡人数攀升至40人，乌克兰当局仍然在搜救遇难者，导弹袭击造成的死亡人数可能进一步上升，德国外长周一表示，德国赞成设立一个特别法庭，就入侵乌克兰战争起诉俄罗斯领导人。

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本台报道，就侵乌战争，德国支持设立特别法庭起诉俄罗斯领导人。轮值欧盟理事会主席国瑞典昨天谴责俄军犯下 "战争罪"。并称可能有一天会在海牙的国际刑事法院（ICC）接受审判。德国外长称，对德国来说，审判必须走得更远。德国外长在对海牙的访问中，则呼吁建立一个新的法庭，以 "将俄罗斯领导人绳之以法"。

自入侵乌克兰开始以来，越来越多的人呼吁建立一个法庭来起诉俄罗斯对乌克兰的 "侵略罪行"。这一罪行将包括对决定攻击第三国的国家最高官员进行审判和定罪。国际刑事法院正在调查乌克兰的战争罪和反人类罪指控。但它对俄罗斯的 "侵略罪 "没有管辖权，因为莫斯科不是法院创始的《罗马条约》的签署方。

据德国外长Annalena Baerbock说，法院可以使用乌克兰法律，但设在国外，有国际法官。她说，“有些人想到了建立一个新的国际法院。” 德国外长在海牙国际法学院说：“在我看来，这将对国际刑事法院产生严重的不利影响，而我们目前需要并希望加强这一法院。因此，我们与一些合作伙伴的想法是加强国际刑事法院，而不是削弱它，一个法院可以从乌克兰刑法中获得管辖权。这就是为什么我们必须有一个国际组成部分，例如在乌克兰以外的地方，有合作伙伴的财政支持，并有国际检察官和法官，以巩固这个法院的公正性和合法性。这将是一种新的形式。”

德国外交部长说：“我们必须在这里，就是现在，向俄罗斯领导人发出一个明确的信息，侵略战争不会不受惩罚。”

德国外长称，她已经与乌克兰和其他盟国讨论了一个 "特别解决方案"，该方案可以 "从乌克兰刑法中获得管辖权"。

德国外长安娜莱娜-贝尔博克还呼吁修改设在海牙的国际刑事法院的章程，以便该法院最终能够审判俄罗斯官员的侵略行为。目前唯一的办法是通过联合国安理会决议，但这将被拥有安理会常任理事国席位的俄罗斯否决。

德国外长和荷兰外长沃普克-霍克斯特拉也谴责俄罗斯绑架 "数以万计的乌克兰儿童"，并承诺将揭发这些罪行。德国外长Annalena Baerbock承诺将把这个问题提交给日内瓦的人权理事会，并强调正在考虑对那些涉罪责任人实施进一步的欧盟制裁。"

德国外长说：“与所有这些罪行一样，这些罪行同样是卑鄙的罪行。”

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