德国新防长上任 首要使命或是决定援乌重型坦克

德国/防长

德国周二找到了一位新的国防部长，他叫鲍里斯-皮斯托瑞斯，是一位经验丰富的地方政治家，但对国防是否称职有待观察。在德国面临向乌克兰应该提供更多重型武器的压力之时，新防长将在一个高度暴露的职位上做出政府部长首秀。

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据法新社说，这位62岁的社会民主党人在德国全国范围内几乎没有人认识他，他将接替因一系列失误而于周一辞职的克里斯蒂娜-兰布雷希特。据德国总理朔尔茨在一份声明中说，新防长此前自2013年起担任下萨克森州内政部长，是一位 "经验丰富的政治家，在行政管理方面有良好的经验，多年来一直参与安全政策。朔尔兹保证说："（......）新防长正是领导联邦国防军完成这一时代变革的合适人选"。

新国防部长17日已经向德国士兵们承诺，他们可以 "相信依靠他 "来 "使军队在未来一段时间内变得强大"，新防长也向媒体发表了声明。

这次防长换人是在德国受到以波兰为首的几个盟国的压力，要求德国提供德制豹式重型坦克以帮助乌克兰击退俄罗斯的入侵。

以美国为首的西方国家国防部长的一次关键会议将于周五在德国举行。预计新防长将出席，德国国家元首弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔最晚应于周四正式批准对新防长的任命。

法新社说，对他的提名令人惊讶，因为他并不在媒体提及的潜在候选人之列。他自己说，他没有想到会被选为国防部长人选。

此外，在2013年以来有三位女性担任这一职位之后，将这一职位现在交还给一位男性部长，这让人质疑朔尔茨自2021年12月起在他领导的政府中保持男女平等的承诺，这让社会民主党人、绿党和自由主义者之间的联盟政党感到不安。

与他的前任一样，鲍里斯-皮斯托瑞斯也是一名律师，来自总理朔尔兹的政党社民党。而且，与朔尔茨和前总理格哈德-施罗德（1998-2005）一样，他来自德国北部的下萨克森地区。

据介绍，新防长专门研究网络安全、国内安全和移民政策。2006年至2013年期间，他还担任过奥斯纳布吕克市市长。近年来，他毫不掩饰自己的晋级国家层级领导人的追求。他试图在2019年成为社会民主党主席的努力失败。然后在2021年，这个曾经与格哈德-施罗德的前妻多丽丝-科普夫（Doris Schröder-Köpf）结为夫妇现为鳏夫的他，在朔尔兹政府成立时曾被认为是一个潜在的部长职位候选人。

据明镜周刊强调说，对于这位地区领导人来说，国防部长的任务将是沉重的。据该杂志指出："德国军队的状况令人担心，在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，德国军队显示比以往任何时候都需要进行改革。不过，该杂志也说，他的直言不讳和坚持自我的能力可能会有所帮助，该杂志称他为 "红色将军"。

由于冷战结束后强加给德国联邦国防军多年缩兵简编要求，德国军队装备严重缺乏并且已经过时。

去年2月24日的俄罗斯入侵乌克兰战争之后，朔尔茨宣布德国国防要 "改朝换代"，包括设立1000亿欧元的特别基金来实现国防现代化。然而，在这个从一开始就显得格格不入的位置上，前任国防部长兰布莱希特没能推动这种变化。在经历了一系列的失误后，女防长受到了严厉的批评最后黯然走人。

德国新防长人选已经遭遇反对声音。就新防长鲍里斯-皮斯托瑞斯是否能够迎接挑战？保守派有议员批评新防长缺少国防经验，说他本人的军队履历也局限于服义务役制两年而已。据保守派议会小组副主席约翰-瓦德福尔尖刻地说，这至多是一个二流人选。

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