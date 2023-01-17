达沃斯 2023：经济衰退阴影下开幕

达沃斯世界经济论坛

一年一度瑞士达沃斯世界经济论坛在世界经济衰退担忧中拉开帷幕。世界经济走缓的现状，困境以及未来前景和出路，成为论坛关注主要议题。乌克兰战争以及新冠病毒疫情是影响世界经济的主要因素。

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据路透社说，全球经济即将陷入衰退的前景给达沃斯笼罩上了长长的阴影，参加世界经济论坛年会开幕的与会者正在计算他们的经济和企业可能付出的代价。而世界经济论坛调查的私营和公共部门首席经济学家中，有三分之二预计今年将出现全球衰退，其中约 18% 的人认为“极有可能”，这个数据是 2022 年 9 月进行的上一次调查的两倍多。

世界银行上周将许多国家 2023 年的增长预测下调至接近衰退的水平，原因是央行加息的影响加剧、俄罗斯在乌克兰的战争仍在继续，以及世界主要经济引擎停滞不前。

世界各地对衰退的定义各不相同，但通常包括经济萎缩的前景，可能在“滞胀”情况下出现高通胀。

在通胀方面，世界经济论坛的调查发现地区差异很大：预计 2023 年将出现高通胀的比例从中国的 5% 到欧洲的 57% 不等，欧洲去年能源价格上涨的影响已蔓延至更广泛的经济领域。

云服务公司 Cloudflare Inc 的首席执行官马修普林斯表示，互联网活动表明经济放缓。

没有什么比解决全球贫困的努力更能体现经济衰退对现实世界的影响了。抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金的执行董事彼得·桑兹表示，随着捐助者开始感到手头拮据，海外发展援助的预算正在被削减，而经济衰退将严重打击当地的医疗保健服务。

许多达沃斯与会者普遍担心未来一年的不确定性，包括从乌克兰战争的持续时间和强度，到主要央行寻求通过大幅加息降低通胀的下一步行动。

据路透社说，今年的达沃斯论坛，据报有600 多位首席执行官将齐聚一堂，其中包括摩根大通的杰米戴蒙、高盛的大卫所罗门和摩根士丹利的詹姆斯戈尔曼等华尔街高管。随着气候变化成为首要议程，主要能源公司的负责人在与新冠疫情相关的中断后回来了。

德国总理朔尔茨、西班牙、韩国、波兰和菲律宾总统等 51 位国家元首出席。另有56位财政部长、19位央行行长、30位贸易部长和35位外交部长也将到场。

据信Idris Elba 和 Sabrina Dhowre Elba、大提琴家马友友、Renee Fleming、wil.i.am 和社交媒体明星 Nas Daly 都将出席。

俄罗斯人缺席，但在去年的峰会上占主导地位的乌克兰派出了另一个高级别代表团，而且几场与战争有关的会议也在议程上。

消息称，乌克兰第一夫人率领代表团，将在达沃斯论坛上呼吁国际社会支持，援助乌克兰抵抗侵略战争。

其他包括国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德、北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和中国国务院副总理刘鹤，以及世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和印度央行行长拉古拉姆·拉詹（Raghuram Rajan）也在名单上。

路透社报道称，气候变化在世界经济论坛的全球风险调查中名列前茅，能源公司高管将与气候活动家和环境部长一起参加论坛。其他主题将包括生活成本、紧张的劳动力市场、自然灾害和极端天气事件、如何防止2023年全球经济衰退、许多国家新冠感染卷土重来、能源紧缩和俄罗斯战争即将到来一周年在乌克兰。

世界经济论坛并非没有批评者。近年来，它被活动家和评论员批评为只会增加全球碳排放的喷气式飞机的空谈场所。一些抗议活动也会在达沃斯同期登场。

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