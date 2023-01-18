俄瓦格纳雇佣军一名军官逃入挪威申请庇护

瓦格纳逃兵

一名自称曾在俄罗斯准军事团体瓦格纳集团旗下指挥官的年轻人几天前越境逃入挪威，寻求庇护。挪威有关当局正在核实、查证他的真实身份。倘若属实，这将是首次来自瓦格纳这个雇佣军组织的逃兵。这名年轻人的律师表示，他愿意作证，讲出他所了解的瓦格纳军团。欢迎点击法国24电视台视频，了解详情。

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这位自称名叫安德烈-梅德韦德夫的年轻人向俄罗斯非政府组织Gulagu讲述说，他在瓦格纳军团旗下，在乌克兰战斗了好几个月。瓦格纳强行延长了他的合同。法新社引述Gulagu组织网站发表的访谈指出，他的前雇主瓦格纳以及俄罗斯特工部门都在找他，并通过俄罗斯内政部对他发出了犯罪通缉令。

这家俄罗斯非政府组织自称帮助这名年轻人逃离了俄罗斯。根据该组织网站的介绍，安德烈-梅德韦德夫原是俄罗斯军队一名士兵，2017年到2018年间，在俄罗斯狱中服刑。2022年7月他加入瓦格纳，率领一支十几人的队伍。他最初的合同是4个月。

安德烈-梅德韦德夫的挪威律师向法新社表示，他的当事人自主决定不再与瓦格纳军团续约，因为他此前4个月的经历与他想象的前景完全不同。律师还表示，梅德韦德夫因非法入境，于上周四至周五夜间被捕。

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