欧洲议会将伊朗革命卫队定为 "恐怖组织" 德黑兰警告欧盟将“自食其果”

欧洲/伊朗

欧洲议会1月18日以472票通过，19票反对地表决结果通过决议，将伊朗革命卫队定为 "恐怖组织"，决议还呼吁为在欧洲的伊朗人提供庇护。

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欧洲议会吁欧盟指定伊朗革命卫队为恐怖组织，因为它镇压反政府抗议活动并向俄罗斯运送无人机。

欧洲议会在决议文本中谴责 "伊朗和革命卫队对马赫萨-阿米尼被暴力逮捕后死亡的示威活动的残酷镇压，以及伊朗'道德警察'的滥用和虐待行为。

该决议的通过意味着伊朗革命卫队的成员将被欧盟视为犯罪分子，该组织及其成员在欧盟各国持有的资产将被冻结。

据伊朗国家媒体报道，伊朗外交部长Hossein Amirabdollahian周四警告说，欧盟的这种决定将 "自食其果"。

近几个月来，由于伊朗当局对示威民众的镇压以及有关恢复2015年伊朗核计划协议的谈判陷入僵局，欧盟和伊朗之间的关系大幅度恶化。

欧盟对伊朗镇压抗议活动的批评越来越多，因为最近几个月在抗议活动中被捕的几十人被判处死刑，一些人被处决。

自2022年9月16日22岁的伊朗库尔德妇女马赫萨-阿米尼(Mahsa Amini)在羁押期间死亡以来，伊朗抗议浪潮震撼了伊斯兰共和国。海外声援伊朗国内的示威浪潮也不断升级，周三，数万名来自欧洲各地的伊朗人会聚在欧洲议会所在地斯特拉斯堡，支持欧洲议会通过上述决议。

此外，法国媒体近日报道说，一位在法国参加多次示威活动的伊朗人近日收到来自他在伊朗的家人的警告，要求他不再参加抗议活动，否则他的伊朗的家人将遭受惩罚。很明显，德黑兰与北京使用的是同样的统治软件！

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