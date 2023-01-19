【视频】欧盟如何应对能源危机及竞争

欧洲能源危机

第5届达沃斯的世界经济论坛的核心是乌克兰的战争及其经济后果，其中最重要的就是能源危机。欧洲是如何应对这场特别影响它的危机的？尤其同时还要应对来自美国和中国的竞争。

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法国24电视台记者Line Rifaï在达沃斯论坛采访到法国欧洲事务国务秘书劳伦斯-布恩（Laurence Boone）

乌克兰战争开始近11个月后，欧洲是否真的设法减少了对俄罗斯化石燃料的依赖？

布恩：欧洲绝对已经设法减少对俄罗斯化石燃料的依赖，但没有完全取消对其依赖。欧洲已经做了几件事，减少了消费，制定了团结计划，并为未来做了准备，制定了允许建造更多可再生能源的指令。

目前全球是否正在走向可再生能源领域的贸易战？

布恩：首先，我认为我们应该高兴的是，每个人都在为这个能源转型而努力。第二，我们必须非常清楚，由于能源价格和通货膨胀，美国和欧洲之间存在着竞争力差距。美国通过了“ 2022年降低通胀法案”后，欧洲应该如何应对？首先，我们希望有一个简化冲击。我们的过渡程序太长，太复杂。通过税收减免可让方法非常简单和迅速。另外，还要由一个战略冲击。更多更好地投资于转型部门，即数字技术、能源技术，还有健康领域。最后就是欧洲冲击。我们希望维护整个欧洲的公平条件和健康的商业环境，而这意味着需要欧洲资金。总结起来就是：简化、战略、欧洲资金。

美国2022年降低通胀法案目的是补贴可再生能源和公司，是否可能对欧洲公司产生负面影响，欧盟委员会主席提到的措施是否能够应对并在一个健康的环境中竞争？

布恩：我认为随着2022年降低通胀法案这种拐点，欧洲的反应必须来自自身。这必须是一个警钟，唤醒我们为能源转型制定一个更大的工业计划的警钟。这就是为什么欧委会主席周二与能源部主席拉米所说的，简化、战略投资和欧洲融资的三点计划绝对必须得到执行。这将使我们能够在平等的基础上与美国竞争。

在与美国平等地竞争同时，欧盟是否面临与中国的不公平的竞争？

布恩：对于中国。从今年年初开始，欧盟有了一个叫做反补贴的工具。它包括两件事：如果可以证明一个政府正在补贴，过度补贴电动汽车这样的行业，那么欧盟将在这些公司进入欧洲市场时对其征税，从而恢复一个健康和公平的竞争条件。

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