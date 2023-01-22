爱丽舍条约60周年 法德峰会试图展示重归团结

爱丽舍条约

1963年1月22日，戴高乐将军（右）和德国总理康拉德-阿登纳在巴黎签署被称为"爱丽舍条约"的法德合作条约。

标志法德战后和解的“爱丽舍条约”签署60周年之际，法国总统马克龙与德国总理朔尔茨今天1月22日在巴黎举行系列活动，纪念这个极具象征的日子，在最近晾晒两国分歧之后，显示某种新的团结精神。

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今天上午11点，法德首脑在巴黎索邦大学参加纪念活动，纪念标志着法德和解的爱丽舍条约签署60周年。然后，马克龙与朔尔茨将于中午在爱丽舍宫召开法德部长会议。这个原定去年10月举行的年会，由于两国从“能源到国防”等一系列关键问题的分歧，而不得不推迟。因此，今天这次会议是观察法德之间一致程度的机会。

马克龙和朔尔茨在《法兰克福汇报》和法国《星期日报》发表的文章指出：在戴高乐和阿登纳签署《爱丽舍条约》60年后的今天，这个重逢的日期具有高度象征意义。该条约"标志着几十年，甚至几个世纪的激烈竞争和血腥战争的结束"。

在过去的11个月里，俄罗斯侵略乌克兰使战争重回欧洲大陆。不过，朔尔茨和马克龙肯定了他们要让"欧洲变得更有主权"的愿望，也就是“增加国防投资和"加强欧洲工业竞争力的战略”。

法新社预计马克龙将与朔尔茨可能讨论是否向基辅派遣重型坦克。此刻，基辅正在与柏林不愿意授权交付其豹式坦克进行斗争。

在防务方面，尽管“未来空战系统”（SCAF）取得了进展，但导弹防御仍是绊脚石：柏林正推动一个有以色列成分的盾牌项目，有14个欧洲国家希望加入，而巴黎正在以欧洲"战略自主"的名义，与意大利一起研究自己的系统。

法国总统还警告说，如果欧盟不以强有力的方式回应美国大规模的可再生能源补贴计划，也就是《减少通货膨胀法》（IRA），欧洲就会出现"去工业化"。

马克龙周四在巴塞罗那与西班牙首相桑切斯会面时已就这个看法达成一致，他希望也能得到德国总理朔尔茨的支持。

法德还应努力就欧洲改革达成一致，以遏制与乌克兰战争有关的能源价格飙升，并提出创新领域的联合项目。双方还将推出一种旨在鼓励年轻人在两国之间旅行的火车票。

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