俄罗斯民众冒死祭悼遭炸死乌克兰受害者

乌克兰/俄罗斯

法新社记者周一指出，俄罗斯人继续向九天前乌克兰第聂伯罗市一栋大楼发生的致命爆炸案的受害者的临时纪念碑献花。但是他们的表达，有可能遭到俄罗斯当局逮捕并被判刑入狱。

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在莫斯科，有俄罗斯人继续为乌克兰的受害者献上悼念物品。这一次导弹袭击曾造成46人死亡。乌克兰指控俄罗斯军队犯下战争罪。自此，俄罗斯人前来向莫斯科的乌克兰诗人莱西亚-乌克伦卡的雕像脚下献上鲜花、照片和留言，建起了一个临时的受害者纪念碑。

不明身份的人对纪念碑进行了几次清理，警察也进行逮捕。但悼念活动仍在继续。法新社记者周一上午在纪念馆看到，有几个人开着车到来在警察面前献花，而其他花束也已经摆在雕像脚下。

63岁的数学家伊万诺娃（Elena Ivanova）在摆放了她的黄色菊花花束后告诉法新社记者说，“我尽我所能表达我对这场灾难的感受。”伊万诺娃说，“我想表达我的同情，向此刻正在遭受苦难的人们表示慰问。” 她并说，“没有其他选择。这毕竟是表达我抗议的唯一方式。”

40岁的导游亚历山大-沃洛欣在纪念碑前站了几分钟，脱下帽子。他说，“我关注新闻。当我看到照片显示一周前就有人献花，我就决定也要去，第二天我就去了。”他还说，“我真的很想拍照，亲眼记录莫斯科人也具有同情心和同理心。对乌克兰的受害者，对乌克兰人表达同情。”

据他指出，星期六时有很多鲜花，而现在没有那么多了，他批评俄罗斯当局 "与这种同情心和人民作对"。他说，他有来自乌克兰的 "许多朋友"，"重要的是让他们知道俄罗斯有人有同情心，有对这种噩梦的一种抗议"。

在俄罗斯，在全面镇压的背景下，反对侵略乌克兰的公众示威非常罕见。在俄罗斯，对俄罗斯军队的批评可被判处监禁。

据非政府组织OVD-Info称，自2022年2月24日侵略乌克兰的战争行动启动以来，俄罗斯有近2万人在反对侵略战争的集会中被逮捕。

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