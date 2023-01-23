援助乌克兰现分歧 德法仍强调结盟重要性

政治

尽管俄罗斯入侵乌克兰使德法出现分歧，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）22日依旧强调两国在二战后结盟的重要性。2022年10月，由于在从能源到国防等一系列关键议题上存在分歧，法德年度会议不得不推迟。此次两人的会晤由此格外引人注目。

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法新社报导，在是否批准豹2战车移交给乌克兰一事上，德国饱受各方施压。朔尔茨没有做出任何承诺，仍坚持所有盟友必须共同努力。

然而，马克龙清楚表明，法国在是否支援法国制造的勒克莱尔坦克(Char Leclerc)方面“不排除任何可能性”。法国已经支援乌克兰轻型战车。

朔尔茨正在巴黎访问，庆祝德法战后《爱丽舍条约》签署60周年。时常被形容为“法德轴心”的德法关系目前正陷入不寻常的紧张状态。

除了据报法国对于德国援乌的审慎态度感到不耐烦外，两国在核能、预算问题上的分歧，以及两国领导人之间可能缺乏化学反应，都造就了紧张局势。

不过，朔尔茨在巴黎索邦大学（Sorbonne University）演说时表示，德法维持牢固关系对欧洲大陆至关重要。他说，“正如同过去，未来建立在我们两国的合作上，也是团结欧洲的驱动力”。

马克龙则说，“因为德国和法国清除了通往和解的障碍，因此必须成为重新启动欧洲的先驱”。

他形容两国是“团结欧洲的火车头”，“我们是在同一个身体里的两个灵魂”。《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）和法国《星期日报》22日刊文表示：战后签署的德法合作条约标志着“数十年，甚至数百年的激烈争夺和血腥战争的结束”。

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