爱沙尼亚以牙还牙驱逐俄罗斯大使 拉脱维亚跟进

互驱大使

俄罗斯23日以爱沙尼亚反俄为由，将彼此外交关系降级并驱逐对方使节后，爱沙尼亚与邻国拉脱维亚也要求俄国大使离境。这两个波罗的海国家同为北大西洋公约组织（NATO）成员。

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路透社报导，包括爱沙尼亚、拉脱维亚与另个波罗的海国家立陶宛在内，一群北约盟国不断强烈呼吁德国将豹2（Leopard 2）战车提供给乌克兰，以强化乌军对抗俄罗斯侵略战争的能力。

俄罗斯外交部表示，它已告知爱沙尼亚驻俄使节须在2月离境，且未来两国只会在对方首都派驻临时代办，而非大使。

爱沙尼亚随后也以相同做法回应。爱沙尼亚外交部长雷恩萨鲁（Urmas Reinsalu）表示，他要求俄罗斯使节在2月7日前离境。

雷恩萨鲁在声明中还说：“由于俄罗斯正计划发动大规模攻击，我们将继续支持乌克兰，并呼吁其他理念相同国家增加对乌克兰的援助。”

与爱沙尼亚同为欧洲联盟（EU）成员国的拉脱维亚，23日也对俄罗斯采取相同行动，展现团结一致。拉脱维亚外交部长林克维奇斯拉（Edgars Rinkevics）在推特（Twitter）发文表示，他们已告知俄国使节须在2月27日前离境。

两国也皆将与俄罗斯的外交关系降级至临时代办层级。

立陶宛则早在2022年4月已驱逐俄罗斯使节，并将彼此外交代表等级调降。当时是鑑于乌克兰指控俄军在首都基辅附近市镇布查（Bucha）屠杀平民。

莫斯科指出，23日行动是为了回应爱沙尼亚决定将俄罗斯驻爱沙尼亚首都塔林的大使馆规模缩小。

俄罗斯外交部表示：“近几年来，爱沙尼亚领导阶层刻意破坏与俄罗斯各层级的关系。塔林彻底恐俄，把对我国培养的敌意提高到国家政策等级。”

爱沙尼亚本月11日要求俄罗斯将驻塔林大使馆的外交官人数减至8名，与爱沙尼亚驻莫斯科外交官人数相同。

波罗的海三国上周皆加入一些其他西方盟邦行列，将更多自有武器派送给乌克兰。

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