瓦格纳叛逃军人在挪威被逮捕 原因不明

乌克兰/俄罗斯/挪威

根据挪威警方今天报告，10天前逃入挪威的一名俄罗斯准军事团体瓦格纳的前成员已被挪威警方根据移民法逮捕。该瓦格纳前士兵逃亡经历受到关注。

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据法新社今天报道称，俄罗斯瓦格纳叛逃者梅德韦德夫Andreï Medvedev被挪威警方逮捕。但逮捕的确切原因没有说明，他的律师说是由于他 "违反安全规定"。

26岁的安德烈-梅德韦德夫于1月12日至13日夜间越过最北部的俄挪边境，在挪威寻求庇护，他说他准备 "向调查战争罪行的人讲述他在瓦格纳集团的经历"。这名男子说，他在乌克兰穿着瓦格纳军服参战了四个月，然后在11月出逃。据他解释，当时俄罗斯商人叶夫根尼-普里戈津领导的准军事组织据说违背他的意愿而延长了他的参军协议。

作为揭示瓦格纳准军事组织在乌克兰的残暴行为的潜在重要证人，梅德韦德夫在抵达挪威后一直受到挪威当局的严密盘问，但接受问询地点不详。

挪威负责移民事务的警察官员乔恩-安德烈亚斯-约翰森（Jon Andreas Johansen）在一封电子邮件中告诉法新社：他已经根据移民法被逮捕，可能被拘禁。但警方不会说明逮捕他的确切原因，也不会提供进一步的评论。

梅德韦德夫的律师Brynjulf Risnes告诉法新社，梅德韦德夫被逮捕是因为他拒绝遵守围绕他制定的所有安全规定。律师称，“梅德韦德夫认为这是一个很大的问题，而且没有必要，已经采取了很多安全措施，他觉得很难遵守这些措施。”该律师说：梅德韦德夫没有受到任何指控。

关于安德烈-梅德韦德夫的个资、他的历史经历和他逃跑的情况，仍有许多疑问。许多专家认为，这个瓦格纳前雇佣兵不可能在没有帮助的情况下越过戒备森严的边境。他本人声称曾徒步穿越帕斯维克河，这是一条标志着俄挪边境的冰冻河流，他曾被带着警犬的俄罗斯卫兵追杀过。

据该报道，挪威警方的刑事小组（Kripos）正在参与对乌克兰战争罪的国际调查，上周六开始对梅德韦德夫进行询问。

该律师称，梅德韦德夫一直很合作。

法新社说未能独立证实这些说法的真实性。

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