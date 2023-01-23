福特计划在欧洲裁员3200人

福特在欧洲裁员

德国工会 IG Metall 发言人周一告诉法新社，美国汽车制造商福特将在德国裁员 3,200 人，主要是在行政和设计领域裁员。

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宣布这一消息之际，欧洲对汽车行业搬迁的担忧正在加剧，因为华盛顿在其名为 IRA（减少通货膨胀法案）的计划中为美国制造的电动汽车提供了大量补贴。裁员消息是在周一的员工大会后向媒体披露的。

德国工会IG Metall 的发言人详细说明，即使“德国的所有制造分厂”都受到威胁，在西部的“德国科隆分厂”不会有冲击。

工会在随后的一份声明中表示：“我们非常关注德国开发部门的未来以及福特德国工厂的整体未来。”工会补充说：“公司希望在“从热机向电动机过渡”的背景下，开展与北美发展相关的主要任务。

根据德国工会 IG Metall 的说法，福特在亚琛工厂（位于比利时和荷兰边境的德国城市）设有一个研究中心，“220 名员工必须担心他们的工作”。

最后，据工会称，该国约有“20% 的行政职位”受到威胁。法新社联系美国集团时，福特表示，他们目前无法对此信息发表评论。

福特正在考虑迎战电动车，这是一项昂贵的技术，需要对现有工厂进行全面现代化改造。考虑到这一点，其欧洲站点已经在为集团活动的重组做准备。 但直到最近，科隆工厂的工作岗位似乎仍得以保留。

去年 6 月，该公司表示已选择其西班牙工厂生产未来的电动车型，这损害了其位于非常靠近法国边境的德国城市萨尔路易斯的工厂，已经威胁到数千个工作岗位。福特今年夏天还宣布，在工厂向电动化转型期间，将在美国和印度裁员数千人。

《华尔街日报》的报道评论称，福特的全面改革实际上反映了汽车制造商在欧洲所面临的消费需求疲软的困境：群众对英国脱欧的担忧，柴油发电机的逐步淘汰以及中国经济放缓等现象导致欧洲汽车需求以及利润的下降。与此同时，欧洲的监管机构正在制订史上最严格的汽车排放制度，加上高昂的劳动力成本，汽车制造商利润空间被进一步压缩。

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