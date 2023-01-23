索莱达争夺战：俄官员称当地视察

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯所占领的乌克兰东部一位官员丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）称今天出现在索莱达。俄罗斯报告在一个多星期前就拿下并占领了索莱达。但乌克兰至今仍然没有承认失去索莱达。俄罗斯希望从索莱达再向巴赫穆特展开进攻。

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据法新社今天报道称，俄罗斯方面周一还宣布占领了索莱达附近的Krasnopolivka和Dvurechy两个村庄。

乌克兰东部亲俄罗斯分离势力报告说，"2023年1月23日，俄罗斯武装部队解放了顿涅茨克地区的Krasnopolivka和Dvurechy"。据报告，这些地方靠近巴赫穆特Bakhmut，是俄罗斯和乌克兰军队几个月来战斗的中心地区。

亲俄罗斯分离势力领导人普希林周日晚间在Telegram上说："我访问了索莱达（......），我必须了解是否有必要在那里部署人道主义援助点。" 据普希林说，这个战前约有11000人的小镇位于巴赫穆特北部，"已经没有多少居民了"。

1月13日，俄罗斯军队就宣布攻占索莱达，并罕见承认瓦格纳集团的雇佣兵在争夺索莱达战斗中发挥了决定性作用。

瓦格纳集团的领导人叶夫根尼-普里戈津已经和他的手下一起出现在一段视频中，他声称这段视频是在索莱达著名的盐矿中拍摄的。

法新社说，乌克兰迄今没有正式承认索莱达失守，并称乌军还在西部地区作战。直到周一今天，该地区行政当局报告说 "巴赫穆特和索莱达附近有活跃的俄军行动"，但没有提供细节。

据俄军称，拿下索莱达是向包围附近的巴赫穆特镇迈出的重要一步。俄罗斯军队自夏天以来一直试图拿下该镇，双方在那里展开激烈的战斗。

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