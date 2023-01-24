乌克兰研发出千公里里程无人机 传普京急防斩首威胁

俄罗斯/乌克兰

台媒新头壳引述多家媒体消息称，乌克兰日前公布新型无人机试验成功，航程达 1000 公里，可达俄罗斯首都莫斯科。近日网传照片显示，俄国国防部等政府大楼和总统普京的郊区别墅，都被发现已经安装了“铠甲-S1”（Pantsir-S1 ）中短程防空飞弹系统，疑是要防范遭乌克兰发动斩首。

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或怕被乌克兰斩首，普京豪华官邸加装铠甲防空系统。据新头壳署名陈政嘉今天报道称， 近日网传的照片显示，莫斯科好几栋的政府建筑的屋顶上，都出现“铠甲-S1”和“S-400‘凯旋’式”（S-400 Triumf）中短程防空飞弹系统，包括国防部国防管理中心、教育部。普京位于俄罗斯西部诺夫哥罗德州（Novgorod Oblast）瓦尔代湖（Lake Valdai）畔官邸附近，也被发现有安装防空导弹系统。

外媒消息称，铠甲系统有 2 个雷达，分别用于锁定目标和导引导弹并实施拦截，能防范定翼机、直升机、导弹、军用无人机的攻击。

据乌克兰媒体称，莫斯科当局安装防空系统应是为了防止普京遭“斩首”。

《商业内幕》（Business Insider）引述亲俄媒体人科茨（Alexander Kots）表示，新安装的防空飞弹，意味着俄国高层“已经了解了风险，知道对莫斯科地区的空袭只是时间问题”，因此提前部署防御措施。

据该报道，乌克兰基辅到俄罗斯首都莫斯科的直线距离仅 755 公里，若乌克兰自主研发的新型无人机投入使用，攻击范围将能涵盖整个乌东地区到俄罗斯东部的大片地区，包括莫斯科和整个克里米亚半岛。

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