俄乌战争酝酿大会战 重型武器跃上前台

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯调兵遣将准备投入多达数十万新征兵力，进攻乌克兰，而乌克兰也在集中兵力应对俄军反扑。乌克兰急需重型武器，抵抗俄罗斯进攻。

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本台采访军事专家称，乌克兰战争中乌克兰军队装甲车和火炮严重不足。

法广RFI：乌克兰如何准备应对俄罗斯可能发动的大规模进攻？

研究冲突情报小组的分析员基里尔-米哈伊洛夫：我们知道，在北部，在与白俄罗斯的边界，乌克兰已经明显加强了他们的防御阵地，以防止俄罗斯人像2022年2月那样发动袭击。同时，乌克兰兵力动员继续进行，新的乌克兰部队正在建立，军队也正在接受使用西方装备的培训。

乌克兰军队是否准备好面对俄罗斯军队的新攻势？

当然，这完全取决于俄军攻势的规模。俄罗斯军队继续生产他们的设备并使武器装备现代化：包括他们的坦克，他们的步兵战车......但是俄军有一些问题。例如，他们新兵缺乏装备，他们没有足够的苏制122和152毫米弹药。当然，俄军可以调用在某一地区已经训练有素、经验丰富的部队上战场。但这样那就将是一次较小规模的攻势，原则上乌克兰是可以击退的。

正如一些人所建议的那样，新的攻势可以从白俄罗斯境内展开，但俄军将面临与在这一地区第一次攻势时一样的后勤困难。如果要对基辅进行新的进攻，目前还不清楚俄罗斯是否能至少集中第一次部署的相同兵力。另一方面，也可能向扎波罗热方向发动进攻，目的是切断对在顿巴斯作战的乌克兰部队的供应。或者在卢甘斯克地区发动进攻，试图让乌克兰军队远离克雷明纳和斯瓦托夫。

最激烈的战斗发生会在顿巴斯的巴哈姆特Bakhmut周围。最近，一位美国高级官员说，乌克兰不应该把重点放在不惜一切代价保卫这个城镇上，而应该利用这个机会准备对俄罗斯军队进行重大反攻。乌克兰军队是否会因为在巴哈姆特战役中部队的消耗而导致军事资源枯竭？

乌克兰非常清楚什么时候应该放弃一个城市。如果俄国人设法切断通往巴赫穆特的补给线，乌克兰军队将不得不从那里撤退。当然，他们会继续遭受损失。但俄罗斯军队状况也是如此。与此同时，俄罗斯军队似乎正在动员他们在巴赫穆特的主力部队，他们的伞兵，这意味着前线的其他地区可能不太准备面对乌克兰的进攻。这让人怀疑俄罗斯耗尽乌克兰兵力的战略是否有效。

周一，欧盟外长们批准了一项新的5亿欧元的乌克兰军事援助计划。乌克兰军队最迫切的需求是什么？

乌克兰军队需要现代化的装甲车、火炮和弹药。它还需要远程、高精度的导弹，能够比HIMARS火箭发射器打得更远，例如，HIMARS的射程为80公里。俄国军队已经设法将他们的后勤工作转移得更远了。如果乌克兰军队想继续打击俄军后勤补给线，这需要射程更远的武器。装甲车和大炮也是非常缺乏的：既需要它们来击退俄罗斯的进攻，也需要它们来进行反攻行动。

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