《明镜》：德国或将向乌克兰提供豹式坦克

德国将提供豹式坦克

德国将向乌克兰运送豹式坦克，这是《明镜》（Der Spiegel）24日透露这个消息时没有透露消息来源；德国全天电视台（n-tv）同一天引述接近政府人士的话说，德国总理朔尔茨25日将宣布这一消息。

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四天前，德国防长曾表示，未就向乌克兰提供德制坦克达成一致。1月24日情况发生了变化。德国国防部长宣布已要求德国同意转赠乌克兰德制豹2坦克。

德国防长皮斯托里奥斯（Boris Pistorius）在上午与北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）会谈前的记者会上表示：“我明确鼓励拥有豹式坦克的盟国，可准备部署训练乌克兰军队如何使用这些坦克。”

波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）则是24日在推特（Twitter）上指出，德国已收到波兰要求同意转赠豹2型坦克的公函。德国出售这款坦克的合约规定，买方不得转售或转赠与第3国，除非得到德国许可。

波兰与芬兰等最挺乌克兰的欧盟国家都表明想将豹2坦克送给乌克兰抗俄，波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）甚至说，就算德国不许可也要送。

德国政府内部立场分歧，外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）虽说德国“不会出手阻挠”他国赠送豹2坦克给乌克兰，但总理朔尔茨（Olaf Scholz）迟迟不表态，波兰等国仍会担心违反合约可能影响坦克维修和后续采购，因此这段日子以来串连欧盟国家给德国压力，希望获得正式同意。

比利时荷语《晨报》（De Morgen）引述荷兰智库Clingendael防卫专家赞迪（Dick Zandee）分析说，虽然德国早就送了许多攻击性武器给乌克兰，包括能比坦克造成更大杀伤力的导弹发射系统，但“差别在于豹型坦克被视为德国的终极坦克，是德国国防的旗舰”，。

《晨报》指出，德国在两次世界大战之后非常害怕被国际视为“侵略者”，因此极不愿意在俄乌战争中冒出头、成为带头角色，因此朔尔茨先前曾说放行豹2的前提，是美国也将自家制的M1艾布拉姆斯战车（Abrams）送给乌克兰。

朔尔茨为了豹2与欧洲盟国僵持数周仍不肯明确表态，《晨报》认为这还出自他所属的社会民主党（SPD）前总理布朗德（Willy Brandt）长期形塑的外交政策，也就是与苏联国家透过经济合作以保和平友善。社民党如今仍在寻求透过外交手段解决俄乌战争。

俄国政府对此不忘见缝插针，比利时法语媒体《晚报》（Le Soir）报导，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，德国若放行豹2，对俄德两国关系将无任何好处，“留下难以抹灭的伤痕”。

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