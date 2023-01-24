泽连斯基专注清廉打仗 或大刀阔斧逼迫涉嫌贪腐官员辞职

乌克兰/贪腐

乌克兰当局今天辞退解雇了十几名高级官员，包括总统府身边以及政府重要部委高官和几个主要战场省份的州长，这是自去年俄罗斯入侵以来其战时领导层的最大改组。评论分析乌克兰近期爆发贪腐丑闻，总统泽连斯基忧心战事当前受丑闻动摇军心并影响欧美军援乌克兰抵抗战争，有“挥泪斩马谡”的意味。乌克兰申请加入欧盟，所被要求达标的各项条件中，严厉反腐是重要一项。

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据路透社今天报道称，乌克兰在战争中作最大的改组，清洗涉嫌官员和州长。基辅当局解释称，总统泽连斯基的决定是对公众伸张正义的回应。

周二辞职或被免职的乌克兰官员包括基辅、苏梅、第聂伯罗彼得罗夫斯克、赫尔松和扎波罗热地区的州长。赫尔松、扎波罗热和邻近的第聂伯罗彼得罗夫斯克现在是前线省份；基辅和苏梅是战争早期的主要战场。

一名国防部副部长、一名副检察官、一名总统泽连斯基办公室副主任和两名负责地区发展的副部长等人都离职。

据路透社说，虽然不是全部，但辞职官员与腐败指控有关。乌克兰有腐败和不稳定治理的历史，但在国际压力下表明乌克兰可以成为西方数十亿美元援助的可靠管理者。

泽连斯基在昨夜今晨的视频讲话中说：“已经有一些人事决定，一些在今天，一些在明天发布，人事案涉及乌克兰部委和其他中央政府机构以及地区和执法部门的各级官员。”

泽连斯基的助手 Mykhailo Podolyak 在推特上写道：“总统看到并听到了社会诉求。总统直接回应了一个关键的公众需求，即为所有人伸张正义。”

两天前，一名基础设施部副部长被捕，他被指控从一项发电机合同中挪用 40 万美元，这是自 11 个月前战争开始以来首次公之于众的重大腐败丑闻之一。

乌克兰国防部表示，负责部队供应的副国防部长维亚切斯拉夫沙波瓦洛夫在媒体所谓的不真实的腐败指控后辞职以保卫国防部以及他本人清廉形象。此前有一份报纸报道称，该部为部队支付的食品费用过高，但该部否认了这一说法。

检察官办公室没有说明解雇副检察长 Oleksiy Symonenko 的原因，他因在西班牙度假而受到乌克兰媒体的抨击。

尽管泽连斯基在讲话中没有点名任何官员，但他宣布了一项新的禁止官员出国度假的禁令。

泽连斯基办公室副幕僚长基里洛·季莫申科也宣布辞职，但没有给出任何理由。他曾帮助管理总统的 2019 年竞选活动，最近还负责监督地区政策。

路透社说，这些变化相当于是在对乌克兰原本非常稳定的战时领导层进行了一次罕见的改组。

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