瑞典加入北约梗阻 芬兰传单独闯关

芬兰/土耳其/北约/瑞典

芬兰外交部长周二表示，芬兰和瑞典与土耳其就申请加入北约军事联盟的谈判需要暂停几周。土耳其总统周一表示，在周末土耳其驻斯德哥尔摩大使馆附近发生抗议活动包括焚烧古兰经后，瑞典不应指望得到土耳其的支持。至此瑞典与芬兰捆绑申请加入北约，现在芬兰由此被认为可能开启单独加入北约进程。

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据彭博新闻称，在其邻国遭到土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的新阻力后，芬兰首次打开了可能将其北约申请与瑞典脱钩的大门。

芬兰首次表示，芬兰可能会在没有瑞典的情况下继续加入北约进程。

稍早，芬兰外交部长佩卡·哈维斯托在电话采访中对路透社表示：“在我们回到三方会谈之前需要暂停一下，看看在当前局势之后尘埃落定后我们的处境如何，因此目前还不应得出结论。”

瑞典和芬兰去年在俄罗斯入侵乌克兰后申请加入北大西洋公约组织，现在需要所有现有北约国家的支持才能推进他们的申请。但土耳其表示，瑞典尤其必须对安卡拉眼中的恐怖分子采取更明确的立场：主要是库尔德武装分子，以及它指责 2016 年土耳其未遂政变的组织。

在芬兰的邻国遇到土耳其总统埃尔多安的新阻力后，芬兰首次打开了可能将对北约入盟申请与瑞典脱钩的大门。

芬兰外交部长提出的这一途径，如果变得更加严肃，将标志着自北欧国家在5月联合申请加入北大西洋公约组织以来芬兰政策的重大转变。

路透社说，土耳其总统埃尔多安周一宣布，总统和议会选举将提前一个月至 5 月 14 日举行。芬兰外长哈维斯托说，他周一与土耳其外交部长梅夫鲁特·恰武什奥卢进行了交谈。哈维斯托说：“他们当然感受到了 5 月中旬即将举行的选举带来的压力，因此可以理解，土耳其在许多方面的讨论都变得激烈起来。”

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