英前首相再访基辅 支持让乌军拥有现代武器

约翰逊再次到访基辅

英国前首相约翰逊（Boris Johnson）日前再次到访基辅，并在基辅郊区与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）见面。这是约翰逊第四次访问乌克兰。在他担任英国首相时，曾先后三次访乌，并敦促盟友向乌克兰提供支持，是乌克兰的坚定支持者。

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据乌克兰媒体22日消息，英国前首相约翰逊抵达乌克兰，以私人身份访问了首都基辅附近的布恰市。

据乌克兰总统府介绍，泽连斯基在基辅郊区的一处地点会见了前来基辅访问的约翰逊，并对后者积极公开支持乌克兰表示感谢。泽连斯基对约翰逊说：“我听到了你在达沃斯论坛的发言，非常感谢你的发言。谢谢你对我们国家的支持”。会面期间，应约翰逊的要求，泽连斯基向他通报了前线的情况。

泽连斯基还向约翰逊提到了他去年在二十国集团峰会上提出的乌克兰版和平方案的问题，并称 “和平方案的要点之一是对乌克兰的安全保障”。泽连斯基补充说：“我相信，对我们来说，最好的保障是加入北约。重要的是要积极推动我国成为该联盟成员的想法。”

泽连斯基说：“额外的动员不会帮助俄罗斯，它的军队没有积极性”。不过，他补充说：“然而，我们需要更多的武器：坦克、战机、远程导弹”。他感谢英国和全体英国人民在防务和经济支持方面所展现的领导力。

一位乌克兰官方消息人士称约翰逊此行是 “既非官方也非私人” 的访问，出于安全原因，他们不会对此行的任何细节发表评论，并表示约翰逊完全支持英国政府对乌克兰的政策，包括最近向乌克兰派遣坦克的决定。

社交媒体上的视频显示，约翰逊在警察的护送下参观了布恰的一座教堂和基辅附近的布查等遭受俄军袭击的居民建筑。约翰逊当天还在基辅大学向在校师生发表了演讲。

约翰逊在演讲中说：“我去了布查。俄罗斯一方已经在使用最先进的现代战机轰炸居民区，我们怎麽能使对抗升级呢？乌克兰应该得到所有可能的帮助。”

约翰逊接着说，乌克兰应该 “在北约中寻求自己的命运”，因为他不在北约中 ，“导致了欧洲在过去80年中最严重的战争”。约翰逊称，整个世界 “欠乌克兰一个人情”，因为乌克兰在为每一个有可能成为 “弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）侵略的受害者” 的人战斗。

约翰逊表示，要结束战争，首先必须儘快向乌克兰提供所有必要的武器。他说：“这意味着我们必须提供坦克。我很自豪，我们（英国）是第一个提供挑战者坦克的国家，我们期待其他国家的坦克。我们希望为乌克兰人民获得战机，我们需要更好的装备，各种武器，这将使你们能够保卫你们的国家。”

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