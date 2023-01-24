蔡英文致信方济各：台海战争不是好选择

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台湾总统蔡英文致信罗马天主教皇弗朗西斯说，台湾和中国之间的战争不是一种选择，只有尊重台湾人民对主权和自由的坚持，才能与中国建立健康的关系。

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据路透社今天报道称，台湾总统蔡英文告诉教皇方济各，与中国开战不是一种选择。

梵蒂冈是台湾在欧洲的唯一外交盟友，台北一直关注着教皇弗朗西斯改善与中国关系的举措。台湾目前仅与 14 个国家有正式关系。来自中国的压力越来越大。

蔡英文在回应教皇1月1日世界和平日致辞的信中说，乌克兰战争让世界认识到和平的价值，维护地区安全已成为重要共识。据蔡英文说：“我在去年国庆讲话中重申，台海和平稳定是两岸关系发展的基础，武装对抗绝对不是一种选择。”台湾总统办公室昨天发布蔡英文的回应信函。

蔡英文说，“只有尊重台湾人民对我们主权、民主和自由的承诺，才能为两岸恢复建设性互动奠定基础。” 此番讲话内容于去年 10 月 10 的台湾国庆讲话时发表。

去年 8 月，中国在台湾附近举行了军事演习，北京从未放弃使用武力将台湾置于中国控制之下。

蔡英文写道，台湾已向乌克兰提供人道主义援助，并在新冠病毒疫情大流行期间向各国提供口罩和防护设备，因为台湾“希望给世界一个更好的台湾形象”。

蔡英文称，“虽然我们仍然被排除在世界卫生组织之外，但我们相信带头做出积极贡献将推动‘良性循环’。”

据路透社称，台湾一再批评说，由于中国的压力，台湾被排除在世界卫生组织之外，阻碍了抗击新冠病毒疫情大流行的努力。世卫组织和中国均予以否认。

台湾拒绝中国的主权要求，称只有台湾 2300 万人民才能决定他们的未来。

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