德国同意军援乌克兰豹式坦克 瞬间赢得掌声

德国/乌克兰/豹式坦克

德国政府发言人今天公告，德国已经为向乌克兰交付豹式坦克开放绿灯。乌克兰以及欧美各国立即对德国的决定表达赞扬。面对俄罗斯入侵进攻，乌克兰一直迫切要求获得重型坦克。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，德国为向乌克兰交付豹式坦克开放绿灯。根据一份德国政府声明，德国将从联邦国防军(Bundeswehr)库存中向乌克兰提供14辆豹2A6坦克。

这一消息是在周三上午的德国政府部长会议后宣布的。政府发言人Steffen Hebestreit说：这是与德国最亲密的欧洲和国际伙伴进行密集磋商的结果。

德国总理朔尔茨几周来一直受到来自其西方盟友、乌克兰及其政府内部联盟伙伴、自由党和绿党的压力。

德国官方称，这一决定遵循我们众所周知的路线，即全力以赴支持乌克兰。

声明援引朔尔茨的话说：“我们正在以与国际密切合作与协调的方式采取行动。”声明说：“目的是为乌克兰迅速建立两个装备豹2坦克的坦克营。为此，德国最初将从联邦国防军的库存中提供14辆豹2 A6坦克，以让乌军迅速组成坦克部队。"

与波兰和芬兰打算交付的2A4相比，2A6是一个更新和更先进的型号坦克。

据德国官方称，"乌克兰士兵驾驶坦克的培训必须在德国迅速开始。"发言人说。"除培训外，豹二坦克军援整套方案还将包括后勤、弹药和系统维护。而且，"德国将向希望从他们的军火库存中向乌克兰交付豹-2坦克的伙伴国家，迅速提供转让的必要授权。"

从德国为本国武装部队购买了豹2坦克的国家必须获得柏林的许可才能再出口这些坦克。包括波兰、芬兰和荷兰在内的几个国家已经表示愿意提供这些重型坦克。乌克兰一直渴望获得豹式坦克。

据《华尔街日报》今天报道，美国可能宣布交付艾布拉姆斯型坦克。

乌克兰，法国，美国以及欧洲多国今天立即对德国决定开放绿灯军援乌克兰豹式坦克提出表扬。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅