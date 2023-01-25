拜登：美国向乌克兰提供31架M1艾布拉姆斯坦克

提供作战坦克

美国总统拜登25日对外宣布将乌克兰提供31架艾布拉姆斯主战坦克。拜登表示：俄罗斯希望我们屈服，但我们是团结的。乌克兰总统泽连斯基表示：这是通往胜利迈出的重要一步。

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乌克兰总统泽连斯基随后推文表示：“感谢美国总统拜登作出一项强有力的新决定，向乌克兰提供艾布拉姆斯（坦克）。感谢美国人的支持，”他在推特上写道。 “今天，自由世界前所未有地团结一致，拥有一个共同的目标：解放乌克兰”。

彭博社报道说，美方目前没有库存，政府要向通用动力公司下订单，总价值约4亿欧元。接近政府的人士说，交货期可以拖上几个星期，甚至几个月；不仅如此，培训乌克兰军人使用这种主战坦克就需要6个月的时间。

白宫官员表示，美国总统拜登25日致电给英国、法国、德国及意大利等欧洲主要盟国领袖，商讨帮助乌克兰对抗俄罗斯侵略一事。

法新社报导，白宫发言人 卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）指出，拜登与英国首相苏纳克（Rishi Sunak）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）及意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）通话商讨“我们对于支持乌克兰的密切协调”。

德国25日稍早时才宣布将提供德制豹2式（Leopard 2）战车给乌克兰，并批准盟国将战车转手交给乌克兰，获得盟邦赞许。

挪威国防部长葛拉姆（Bjorn Arild Gram）25日随即宣布挪威将向乌克兰提供德国制造的坦克，但没有具体说明提供的数量。

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